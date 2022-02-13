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Анна Седокова запустила кулинарное шоу на YouTube

Шоу-бизнес
Анна Седокова запустила кулинарное шоу на YouTube
instagram.com  /  @annasedokova

Лос-Анджелес, 13 февраля. Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова пробует свои силы в новом увлечении — кулинарии. Исполнительница запустила собственное шоу, которое выпусками будет выходить на YouTube.

Знаменитость решила не ограничиваться творческой деятельностью и монетизировать любовь к приготовлению пищи. Звезда сообщила поклонникам, что теперь в Сети будут выходить эпизоды ее авторской кулинарной программы. Пост на эту тему она разместила на своей странице в Instagram. Соучастниками певицы в приготовлении блюд стали ее супруг, латвийский баскетболист Янис Тимма и четырехлетний сын Гектор от предыдущего брака.

Анна Седокова запустила кулинарное шоу на YouTube
Prt Scr instagram.com / @annasedokova

«Мальчики против девочек! Самый грандиозный баттл длинною в вечность! Я представляю тебе второй выпуск самого доброго семейного шоу «Не учите меня готовить», в котором мы узнаем, кто же, кто же? Вы можете спокойно включать наше шоу всей семьей и повторять за нами рецепты!», — заявила Седокова в публикации в соцсети.

В конце января в жизни певицы произошли перемены. Она вместе с мужем переехала в собственный роскошный дом в Майами, о чем с удовольствием похвасталась поклонникам.

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