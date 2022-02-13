Землянский: СПГ-истерия вынудила Европу отказаться от регулярных поставок «Газпрома»

Москва, 13 февраля. Сокращение поставок российского голубого топлива не было результатом политики «Газпрома». Европа сама отказалась от них, переключившись на импорт сжиженного природного газа (СПГ), рассказал эксперт по энергетике Валентин Землянский.

Запад обвиняет «Газпром» в том, что его экспорт стал вдвое меньше. При этом поставки СПГ в Европу по итогам января достигли 34% от всего объема закупок энергоресурса на континент. В начале февраля и вовсе был поставлен рекорд — 710 млн кубометров в сутки.

«Европейцы просто законтрактовали газовозы. Хочется напомнить американским аналитикам, что выполнение контрактов происходит не сразу, а в течение нескольких недель. Нынешний вал газовозов с загрузкой терминалов на 75% происходит не потому, что Россия недопоставила, а из-за переориентирования европейского потребителя на сжиженный газ, потому что на тот момент он являлся более выгодным», — приводит слова Землянского ФБА «Экономика сегодня».

Министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбек ранее заявила, что Россия в полном объеме выполняет условия договоров о поставках газа. По ее словам, Москва никогда не нарушала взятые на себя обязательства, даже в худшие периоды холодной войны.