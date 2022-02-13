Звезда сериала «Невский» Андрей Гульнев рассказал о травмах на съемках и отношении к кинематографу

Популярный российский телесериал «Невский» получит свое продолжение. Производство шестого сезона детектива идет полным ходом. В эксклюзивном интервью ФАН исполнитель одной из главных ролей в сериале — актер театра, кино и телевидения Андрей Гульнев рассказал, как снимаются острые сцены в кино, зачем важно ходить в театры и почему не любит сравнивать зарубежный и российский кинематограф.

— Расскажите, Вы часто получаете травмы на съемках?

— На съемках я особо никогда не травмировался. И такое может быть, если не уделяешь внимание разогреву. Травмироваться можно очень легко, тем более мы не молодеем. Элементарная вещь: если понимаешь, что будут какие-то драки или что-то еще, нужно просто найти время на разминку. Если вдруг броситься в какой-нибудь поединок с бухты-барахты, тут же начинаешь чувствовать дискомфорт в теле. Это простые вещи, которые нужно делать всегда, не только в кино. Не могу припомнить, чтобы я травмировался, тем более что всегда есть группа каскадеров, которые выполняют необходимые трюки. Есть специально обученные люди, которые следят за тем, чтобы артисты занимались все-таки игрой, а не рисковали жизнью.

instagram.com / @andreigulnev

— А вот легендарный актер Джеки Чан сам выполнял свои трюки.

— У Джеки Чана как раз карьера построена на том, что он в первую очередь каскадер, поэтому все трюки выполняет сам. А мы все-таки в первую очередь артисты. У нас есть разные цехи, где каждый занимается своей работой. Даже если артист очень хочет, нужно потрудиться, чтобы ему разрешили выполнить какой-то сложный трюк, потому что есть те, кто отвечает за здоровье актеров на площадке, никто рисковать лишний раз по этому поводу не будет.

— А если по сценарию именно Вы должны схлестнуться в драке на съемочной площадке, Вы посещаете уроки по правильному ведению боя, обращению с холодным оружием?

— Если по разрезке в течение смены присутствуют какие-то драки или острые моменты, то приезжают специально обученные ребята. Мы тратим на это какое-то время, репетируем внимательно и аккуратно со специальным оружием. Как только мы чувствуем, что готовы, идем в кадр и снимаем. Это никогда не бывает просто так.

vk.com / Андрей Гульнев

— Есть ли для Вас разница — играть в полнометражном кино или в сериале?

— Здесь разница во временном промежутке в первую очередь. Грубо говоря, в случае с сериалом за смену в 12 часов должно быть отснято 12-15 минут рабочего материала. Это довольно большая выработка. А вот фильмы — это совсем другая подготовка, за смену могут снять 1-2 минуты. К примеру, если мы снимаем в полном метре, мы можем несколько дней снимать одну сцену подробно, аккуратно, никуда не торопясь, разбирая ее внимательно, более четко. В сериалах механизм более жесткий и продуктивный, потому что у нас есть серия, мы ее снимаем. Совсем другие временные нагрузки.

— Вам больше нравится работать в сериалах или полнометражных кино?

— У меня нет такого разделения, это все — моя работа, она мне нравится. А уж сериал это или кино... Тем, кто живет и работает в Петербурге, выбирать не приходится. Довольно сложно добраться до полных метров, потому что у нас здесь в основном кинопроизводители занимаются сериалами. Работаем с тем, что есть.

— Согласны ли Вы с мнением, что отечественный кинематограф не дотягивает до зарубежного?

— Я считаю, что это какие-то общие слова, я не очень люблю рассуждать на такие темы, потому что и там и там есть удачи. Безусловно, они очень редки, они на вес золота. К тому же зависит от того, о каком кинематографе мы говорим. То, что до нас доходит, — это только верхушка айсберга, то, что показывают в кинотеатрах, — это только 1% от всего, что снимается. Есть огромное количество фильмов, которые никто никогда не увидит, до которых вообще не добраться, поэтому так нельзя сравнивать, это две разные индустрии. Не зависит это напрямую и от количества вложенных денег, технического оснащения, потому что прелесть и сила, как говорится, в простоте, а как к ней прийти — это уже другой вопрос. Я скорее не согласен с этим мнением.

instagram.com / @andreigulnev

— Есть ли работы российских режиссеров, которые бы Вы могли порекомендовать к просмотру? На какие ленты, по Вашему мнению, стоило бы обратить внимание?

— Рекомендовать что-то — это вообще дело неблагодарное. Как с книгами, так и с фильмами и спектаклями, потому что нет общей меры. Никогда не знаешь, что одному понравится, что — другому. Сколько я сталкивался... Даже какие-то классические вещи, которые мне рекомендовали, не понимаю я, не разделяю восторга. И наоборот: кто-то скажет, мол, ерунда, а ты — прикольно! Нужно в принципе интересоваться театром, книгами, кинематографом. Только посмотрев большое количество работ, можно осознать, в чем твой личный интерес, что нравится конкретно тебе, потому что жанры очень различны. Могут быть неожиданные вещи там, где ты их совершенно не ждешь. Но это можно осознать только в сравнении. Если ты никогда не смотрел спектакли в театрах, ты не понимаешь какого-то театрального языка. Как только начинаешь в театр ходить и смотреть спектакли, начинаешь понимать принцип, на котором строится театральное действие, какие-то вещи становится воспринимать легче. И так во всем. Могу рекомендовать интересоваться, смотреть, тратить на это время и душу. В любом случае любая картина, любой сериал, спектакль — это в первую очередь огромный труд огромного количества людей. То, что мы видим на выходе, — это вершина айсберга. А люди всегда заслуживают внимания, благодарности, потому что это очень тяжелый труд.

instagram.com / @andreigulnev

— Расскажите о творческих планах, над чем сейчас работаете?

— В данный момент мы перешли к производству сериала «Невский», запущен шестой сезон. Я живу и работаю в Петербурге, играю спектакли в разных театрах. В театре «Суббота», в «Театре на Литейном», в Театре эстрады им. Аркадия Райкина, в ДК «Выборгский», у меня есть несколько антрепризных проектов, поэтому, честно говоря, в планах у меня — жить и работать дальше, играть спектакли и работать в кино.

Ранее актер театра и кино Самвел Мужикян поделился своим отношением к сообщениям о предстоящей новой экранизации произведения Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом». Кроме того, артист рассказал, что думает об общем уровне отечественного кинематографа и какие ленты, на его взгляд, заслуживают внимания широкой публики.