Великий оперный певец Федор Шаляпин появился на свет ровно 149 лет назад

Шаляпин родился в Казани 13 февраля 1873 года в семье крестьян. Еще в детстве голос мальчика заметили: его отправили петь в церковный хор. В храме молодой Федя получал основы музыкальной грамотности и параллельно обучился сапожному ремеслу. С юношеских лет Шаляпин увлекался театром, и уже в 16 стал хористом оперной труппы в Уфе, а спустя год впервые выступил соло на сцене городского театра, исполнив оперную партию.

С этого момента карьера начинающего певца закручивается: выступлений становится все больше, упорство и труд приводят «талантливого самоучку» к успеху. В 1894 году Федор Шаляпин поступает на службу в Императорский театр Санкт-Петербурга, а еще спустя год — дебютирует на сцене Мариинского. Он становится узнаваем, его голосом восхищаются, появляются возможности раскрыть талант в полной мере.

Уже в 1899 году Шаляпин становится ведущим артистом Большого и одновременно Мариинского театров. Первые гастроли за границу оборачиваются триумфом, Шаляпин участвует в знаменитых «Русских сезонах» Сергея Дягилева. Также он выступает в России и пробует себя в кино.

После Октябрьской революции новая власть присуждает Федору Ивановичу звание «Народный артист РСФСР». Но в этом качестве певец проработает недолго: воспользовавшись первыми же заграничными гастролями в 1922 году, он эмигрировал с семьей за границу, и больше не возвращался на подмостки отечественной сцены. Через пять лет власти лишили его почетного звания, которое было возвращено артисту лишь за несколько месяцев до распада СССР.

Шаляпин — выдающийся камерный певец, реформатор оперного театра, его выступления на сцене и по сей день считаются эталоном вокального и актерского мастерства. Он исполнял русские народные песни, романсы и другие вокальные произведения, а также выступал в качестве оперного режиссера.

В середине 30-х годов Федор Шаляпин отправился в свое последнее турне по странам Дальнего Востока, где дал свыше 50 сольных концертов в городах Китая и Японии. По возвращении в Париж становится известно: артист болен раком крови. В апреле 1938 года «великий бас» умирает, его прах хоронят на французской земле, и только в 1984 году останки Шаляпина переносят в могилу на Новодевичьем кладбище Москвы.

Федора Ивановича называют настоящим воплощением широкой русской души. Он славился любвеобильностью и щедростью, всегда жил на широкую ногу. Шаляпин был дважды женат, и оставил после себя девять детей. 13 февраля в его честь проводятся концерты и мероприятия в разных городах России.