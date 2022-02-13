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Астрологи назвали шесть знаков зодиака, которые ненавидят всех людей

Общество
Астрологи назвали шесть знаков зодиака, которые ненавидят всех людей
pixabay.com  /  PD

Москва, 13 февраля. Некоторые знаки зодиака отличаются особенно ненавистью к людям. Астрологи объяснили, чем вызвано такое отношение окружающим.

Скорпионов часто называют страстными и упрямыми, и это их сильно раздражает. Представители этого знака не любят, когда им приписывают дурной характер из-за человеконенавистничества. В жизни рожденные в этом созвездии люди следуют правилу «око за око», поведение Скорпионов полностью отражает отношение окружающих к ним. Простая неприязнь может быстро перерасти в откровенную ненависть.

«Особенно раздражают их улыбчивые, простоватые и открытые люди — они ждут подвоха и убеждены, что за таким поведением скрывается лицемерие», — передает слова астрологов «Пятый канал».

Овны ожидают, что все будут их боготворить. Когда этого не происходит немедленно, представители знака Овна будут мстить, свято веря, что обидчики получили по заслугам.

Астрологи назвали шесть знаков зодиака, которые ненавидят всех людей
freepik.com / Designed by Freepik

Девы практичны и привыкли все просчитывать наперед, а когда что-то идет не по плану, они сильно раздражаются. Под раздачу попадают люди, которые помешали Девам. Представители этого знака не скрывают, что не особенно любят людей, они окружают себя только полезными личностями.

Водолеи могут раздражаться по поводу и без, при этом свое недовольство они тщательно скрывают. Месть Водолея настигнет обидчика в самый неожиданный момент, но чаще всего это будет мелкая пакость или диверсия.

Козероги довольно терпеливы к людям, но если человек попал в категорию их врагов, то ему крупно не повезло. Месть будет изощренной и жестокой. Рожденные в этом созвездии могут «добить» оппонента своим хладнокровием и безразличием. При этом особенно жестоки они с предателями.

Астрологи назвали шесть знаков зодиака, которые ненавидят всех людей
pixabay.com /

Стрельцы создают обманчивое впечатление веселых и добродушных людей, но стоит их обидеть, и они превращаются в мстительных монстров. Представители этого знака в качестве оружия используют иронию и сарказм, доводя обидчика до слез беспощадными шутками.

В список знаков зодиака, которые, по мнению астрологов, не способны плакать из-за неудач, попали Львы, Козероги и Рыбы. Судьба будет подкидывать им разные испытания, но они при любых обстоятельствах сохраняют бодрость духа и феерическое спокойствие.

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