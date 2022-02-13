Отказ от контракта с «Газпромом» грозит Польше дефицитом топлива после 2022 года

Москва, 13 февраля. Польская сторона недооценивает риски, связанные с отказом от долгосрочных газовых контрактов. К такому выводы пришел аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Поляки рискуют столкнуться с фундаментальными проблемами в 2023 году, Они не намерены продлевать контракт с «Газпромом», тем самым закрывая для себя выгодные экономические возможности и предпочитая им политическую лояльность США.

«Вопрос: где вы собираетесь брать газ? 2021 год показал, что если нет долгосрочного контракта с "Газпромом", то далеко не факт, что ты где-то на спотовых рынках вообще газ найдешь. А если найдешь, то по цене значительно выше, чем у "Газпрома"», — цитирует Юшкова ФБА «Экономика сегодня».

Польша ранее объявила об окончании строительства магистрального газопровода Gas Interconnection Poland — Lithuania, но перспективы у него не слишком радужные.