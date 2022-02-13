«Черный инкассатор»: экс-директор Ротару объяснила, как незаконно высылала ее гонорар на Украину

Вышедшая досрочно из тюрьмы экс-директор советской и украинской эстрадной певицы и актрисы Софии Ротару Ольга Коняхина в эфире программы «Новые русские сенсации» назло бывшей подопечной нарушила ее коммерческую тайну и рассказала, как звезда несколько лет назад велела ей вести «черную» бухгалтерию. По словам Коняхиной, всенародная любимица брала за выступления только наличные деньги и в иностранной валюте, часть из которых отправлялась на украинские счета.

«Я беру эти деньги, еду на своей машине со своим человеком в банк. Через черный ход спускаюсь в подвал, у меня эти деньги принимают, забирают. Через 15 минут эти деньги на Украине», — вспоминает героиня телешоу на НТВ.

Крестная мать шоу-бизнеса Ольга Коняхина хоть и была на «ты» с Софией Ротару, Аллой Пугачевой, Николаем Басковым, Филиппом Киркоровым и всем отечественным шоу-бизнесом, но сама не раз выступала в роли «черного инкассатора». Конкуренты в страхе обходили ее стороной. Вести какую-либо отчетность, со слов Коняхиной, ей строго запрещала сама народная артистка.

facebook.com / Ольга Коняхина

«У меня было написано — цифра, город и так далее. Что ты, немедленно все это стереть, убрать! Не дай бог, кто увидит, не дай бог, кто узнает! Вдруг к тебе в компьютер кто-то залезет, узнает, сколько я зарабатываю, как я зарабатываю, в каком городе я зарабатываю! Никаких чтоб ни бумаг, ни цифр, ничего чтобы не было и нигде не озвучивалось!» — пересказывает Коняхина.

Годами Ольга Коняхина хранила и распоряжалась миллионами Софии Ротару, но в один миг скатилась с вершины Олимпа в тюремную камеру на долгие шесть лет. Ротару с позором изгнала заклятую подругу из своей жизни. Этот жестокий урок запомнила на всю жизнь, признается крестная мать шоу-бизнеса.