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Сборная России по хоккею узнала возможных соперников по четвертьфиналу ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Сборная России по хоккею узнала возможных соперников по четвертьфиналу ОИ-2022
Global Look Press  /  Li An/XinHua

Пекин, 13 февраля. Стали известны возможные соперники российской хоккейной сборной по матчу 1/4 финала олимпийского турнира.

Мужская сборная России по хоккею, которая заняла первое место в группе B олимпийского турнира в Пекине, поборется за выход в полуфинал с победителем матча Дания — Латвия. Встреча квалификационного раунда состоится 15 февраля. На следующий день в Пекине пройдут четвертьфинальные матчи ОИ-2022.

В мужском хоккейном турнире в рамках 24-й зимней Олимпиады участвуют 12 национальных команд. Игрокам клубов НХЛ запрещено выступать за свои сборные.

Сборная России по хоккею завершила поражением выступление на групповом этапе олимпийского турнира. Команда Алексея Жамнова в овертайме проиграла Чехии.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Сборная России по хоккею узнала возможных соперников по четвертьфиналу ОИ-2022
хоккей олимпиада соперники четвертьфинал ои-2022
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