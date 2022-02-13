Сборная России по хоккею узнала возможных соперников по четвертьфиналу ОИ-2022

Пекин, 13 февраля. Стали известны возможные соперники российской хоккейной сборной по матчу 1/4 финала олимпийского турнира.

Мужская сборная России по хоккею, которая заняла первое место в группе B олимпийского турнира в Пекине, поборется за выход в полуфинал с победителем матча Дания — Латвия. Встреча квалификационного раунда состоится 15 февраля. На следующий день в Пекине пройдут четвертьфинальные матчи ОИ-2022.

В мужском хоккейном турнире в рамках 24-й зимней Олимпиады участвуют 12 национальных команд. Игрокам клубов НХЛ запрещено выступать за свои сборные.

Сборная России по хоккею завершила поражением выступление на групповом этапе олимпийского турнира. Команда Алексея Жамнова в овертайме проиграла Чехии.