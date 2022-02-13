Боевики ЦАР занялись работорговлей после сокращения финансирования со стороны Запада

Банги, 13 февраля. Экономическая подпитка боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) постепенно сокращается, поэтому радикалы ЦАР начали похищать гражданских. Об этом сообщает издание Ndjoni Sango.

«Они не хотят работать на благо нации и занимаются всевозможными преступлениями. Если раньше их деятельность финансировалась из-за рубежа, то сегодня все изменилось. Лишившись поддержки, они нашли новый источник финансирования — похищение гражданских и продажа их в рабство. Центральноафриканцы попадают либо в Чад, либо в Судан, где этот рынок работает давно», — пишут сотрудники СМИ.

Согласно полицейским сводкам, практически все боевики промышляют торговлей людьми, зарабатывая на продолжение преступной деятельности.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Бойцы национальных сил обороны и безопасности (FACA) постоянно проводят рейды с целью выявления группировок, причастных к подобному. Как рассказал полицейский источник, недавно силовики преследовали группу бандитов. Последние укрылись в одной из деревень, застрелили 12 рабов и сожгли их тела. Преступникам удалось скрыться. Идентификация погибших была затруднена, поскольку тела сильно обгорели», — заключили в Ndjoni Sango.

Отметим, приглашенные в республику российские инструкторы сумели за короткое время обучить бойцов FACA и вернуть стабильность в регион. Это и привело к сокращению финансирования радикалов.

Ранее посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза сообщил, что Россия навела порядок в Центральноафриканской Республике менее чем за год, в то время как Франция не справилась с этим за десять лет.