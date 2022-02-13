Студия DreamWorks выпустит продолжение мультфильма «Мегамозг»

Лос-Анджелес, 13 февраля. Студия DreamWorks Animation собирается выпустить сиквел мультфильма «Мегамозг». Продолжением проекта станет не полнометражка, а анимационный сериал.

Над новым шоу, которое уже запущено в производство, поработают авторы оригинального мультфильма, передает Deadline. Сиквел «Мегамозга» выпустят на стриминговой платформе Peacock. Сериал расскажет о попытках главного персонажа стать супергероем.

Напомним, оригинальный мультфильм вышел на экраны в 2010 году. Анимационная лента поветсует о Мегамозге — самом гениальном и неудачливом злодее в мире. Персонаж внезапно убивает своего главного противника и лишается цели в жизни, поэтому решает создать нового супергероя, что оборачивается угрозой для человечества.

Ранее стало известно о планах Lucasfilm выпустить трилогию-сиквел «Звездных войн». События фильмов должны сосредоточиться на новом Ордене джедаев.