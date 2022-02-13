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Экс-директор Ротару Коняхина впервые на всю страну призналась, как «кинула» певицу на крупную сумму
Шоу-бизнес
Экс-директор Ротару Коняхина впервые на всю страну призналась, как «кинула» певицу на крупную сумму
instagram.com  /  @sofiarotaru.official

Бывший концертный директор Ольга Коняхина в эфире шоу «Новые русские сенсации» на НТВ призналась, как сливала в казино многомиллионные гонорары звездной подопечной Софии Ротару. Спустя шесть лет, проведенных за решеткой в тюрьме, героиня скандального телешоу хочет быть услышанной самой Ротару.

«Да, я играла в казино. Да, я затыкала одну дыру из другой. Так работает весь шоу-бизнес», — призналась Коняхина.

Экс-директор Ротару Коняхина впервые на всю страну призналась, как «кинула» певицу на крупную сумму
facebook.com / Ольга Коняхина

Аппетиты Коняхиной росли не по дням, а по часам. Титул «крестной матери шоу-бизнеса» вскружил ей голову, а слава и деньги изменили Коняхину. С присущим азартом директору удавалось договариваться и получать за выступление «хуторянки» 50 тысяч долларов — целое состояние по тем временам.

Экс-директор Ротару Коняхина впервые на всю страну призналась, как «кинула» певицу на крупную сумму
sofiarotaru.com / София Ротару

«Оля увлеклась игрой на автоматах в казино. Она, естественно, брала деньги на будущие гонорары», — вспоминает музыкант Аллы Пугачевой Александр Левшин.

Тем временем певица София Ротару призналась, что переболела коронавирусом. По словам артистки, она подхватила штамм «Омикрон».

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-директор Ротару Коняхина впервые на всю страну призналась, как «кинула» певицу на крупную сумму
шоу-бизнес софия ротару ольга коняхина
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