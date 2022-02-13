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Аналитик Гойхман: повышение ключевой ставки ЦБ приведет к росту процентов по кредитам

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 18:31
Экономика
Аналитик Гойхман: повышение ключевой ставки ЦБ приведет к росту процентов по кредитам
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 февраля. Ужесточение политики Центробанка России, заключающееся в повышении ключевой ставки, приведет к росту процентов по займам. Это коснется авто- и потребкредитов, а также ипотеки, рассказал в беседе с «Российской газетой» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Регулятор настроен на решительную борьбу с инфляцией и инфляционными ожиданиями, стимулирующими рост цен. Это значит, что банки могут начать работать на опережение.

«Увеличение процента, под который ЦБ кредитует коммерческие банки, ведет к повышению стоимости ресурсов для них. Это, как правило, напрямую переносит подорожание на кредитные продукты самих банков. Происходит это в течение первых недель после увеличения ставки», — пояснил Гойхман.

С учетом данных факторов можно предположить, что в феврале–марте ставки по кредитам поднимутся примерно на 12,5–13%, а по автокредитам — на 15,5–16%, спрогнозировал эксперт.

Повышение ключевой ставки приведет к новым трендам на первичном и вторичном рынках недвижимости. В то время как ипотека вырастет в цене, спрос на вторичном рынке увеличится, полагают аналитики.

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Все новости / Экономика / Аналитик Гойхман: повышение ключевой ставки ЦБ приведет к росту процентов по кредитам
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