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Джейк Салливан: США готовы распорядиться о полной эвакуации посольства на Украине

Политика
Джейк Салливан: США готовы распорядиться о полной эвакуации посольства на Украине
pixabay.com

Вашингтон, 13 февраля. Власти США до минимума сократили число сотрудников посольства на Украине. Об этом сообщил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

Помощник американского лидера Салливан выступил в эфире CNN с сообщением по эвакуации посольства в Киеве. В случае необходимости Вашингтон готов распорядиться о полном вывозе дипломатов с Украины.

«Что касается посольства, мы готовы полностью сократить число сотрудников посольства США, если это потребуется. Мы сократили их число до минимума в Киеве, так что мы готовы действовать, если потребуется», — говорится в речи Салливана.

Ранее стало известно об отъезде неосновного персонала посольства США в Киеве. Госсекретарь Энтони Блинкен одобрительно высказался по этим действиям.

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