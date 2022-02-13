Разворот России в сторону Китая ускорит закат эпохи Запада

Москва, 13 февраля. США и ЕС упустили шанс сформировать нормальные отношения с РФ, и теперь Россия будет двигаться в сторону Китая, а не Запада. При этом стратегически это явно продуманное решение, ведь уже очевидно, что будущее именно за Востоком.

Политолог, доктор экономических наук Вячеслав Потапенко подчеркивает, что Россия в свое время пыталась договориться с Европой и Соединенными Штатами о сотрудничестве на равных, однако они сами отказались от этой возможности, подтолкнув РФ к объединению с Китаем.

«Мне кажется, Россия пыталась понять, готов ли Запад принять ее в свой "клуб", или все-таки ей стоит ориентироваться на Восток и на Китай. И мне кажется, что 4 февраля по факту Россия и Китай озвучили, что у них свои ценности, свое видение, свой путь. Они претендуют на свою долю в "мировом пироге"», — заявил эксперт в интервью каналу UKRLIFE.TV.

Экономист считает, что планы Запада по предотвращению сближения РФ и КНР полностью провалились. Теперь США и Евросоюзу остается лишь наблюдать за дальнейшим развитием событий и готовиться к глобальным изменениям на геополитической арене.

ПолитЭксперт /

«На сегодняшний день Россия сделала и формально зафиксировала свой ценностный выбор. Закончилась вся эта история, которую американцы 40 лет достаточно успешно реализовывали по разделению РФ и КНР. И вся эта геополитическая картина, построенная американцами, вот эта эпоха уже завершилась», — уверен политолог.

Потапенко напомнил, что именно Китай и Азия в целом в настоящее время становится самым сильным и наиболее активно растущим регионом в экономической сфере. Совсем скоро значение Запада на фоне Востока отойдет на второй план, и Россия займет свою роль в этом процессе.

«Мы же понимаем, что сейчас основная концентрация экономики, товарных потоков и финансов находится в Тихоокеанском регионе. Это не новость. И, естественно, России намного выгоднее ориентироваться на эти новые рынки, новые зоны развития. В данном случае Европа олицетворяет прошлое поколение, то, что было условно с 1990 по 2015 годы. Но этот период Запада постепенно заканчивается, и начинается период Востока», — считает доктор экономических наук Вячеслав Потапенко.

Китаевед Петр Шевченко ранее предупредил о возможных планах Китая на полный разрыв связей с Западом. Эксперт подчеркивает, что с каждым годом роль экспортных рынков для КНР снижается, и страна постепенно идет к тому, чтобы получить полную независимость от США и ЕС.