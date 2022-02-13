Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 19:23
19:22
Происшествия
Мошенники продали жителю Новочебоксарска виртуальную проститутку за 160 тыс. рублей
19:17
Экономика
Выплаты по беременности и родам перешли в ведение ПФР с 2022 года
19:11
Шоу-бизнес
Экс-директор Ротару Коняхина впервые на всю страну призналась, как «кинула» певицу на крупную сумму
19:09
Происшествия
Собутыльники убили жителя Новосибирска табуреткой напротив церкви и распродали его вещи
19:08
Видео
Патриотический фестиваль детского творчества «Журавли Победы» проходит в Москве
19:07
Армия
19FortyFive: учения ВМФ РФ с участием крейсеров «Атлант» стали предупреждением для НАТО
19:06
Общество
Ученый Беляков оценил вероятность россиян начать жить по 150 лет
19:05
Весь мир
Рэп-музыкант Даррел Брукс не признал вину в массовом убийстве
19:03
Шоу-бизнес
Беременная жена Константина Ивлева рассекретила пол будущего ребенка
19:03
Весь мир
Конгресс Флориды собирается запретить пропаганду ЛГБТ для школьников
Все новости

Разворот России в сторону Китая ускорит закат эпохи Запада

Политика
Разворот России в сторону Китая ускорит закат эпохи Запада
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 февраля. США и ЕС упустили шанс сформировать нормальные отношения с РФ, и теперь Россия будет двигаться в сторону Китая, а не Запада. При этом стратегически это явно продуманное решение, ведь уже очевидно, что будущее именно за Востоком.

Политолог, доктор экономических наук Вячеслав Потапенко подчеркивает, что Россия в свое время пыталась договориться с Европой и Соединенными Штатами о сотрудничестве на равных, однако они сами отказались от этой возможности, подтолкнув РФ к объединению с Китаем.

«Мне кажется, Россия пыталась понять, готов ли Запад принять ее в свой "клуб", или все-таки ей стоит ориентироваться на Восток и на Китай. И мне кажется, что 4 февраля по факту Россия и Китай озвучили, что у них свои ценности, свое видение, свой путь. Они претендуют на свою долю в "мировом пироге"», — заявил эксперт в интервью каналу UKRLIFE.TV.

Экономист считает, что планы Запада по предотвращению сближения РФ и КНР полностью провалились. Теперь США и Евросоюзу остается лишь наблюдать за дальнейшим развитием событий и готовиться к глобальным изменениям на геополитической арене.

Разворот России в сторону Китая ускорит закат эпохи Запада
ПолитЭксперт /

«На сегодняшний день Россия сделала и формально зафиксировала свой ценностный выбор. Закончилась вся эта история, которую американцы 40 лет достаточно успешно реализовывали по разделению РФ и КНР. И вся эта геополитическая картина, построенная американцами, вот эта эпоха уже завершилась», — уверен политолог.

Потапенко напомнил, что именно Китай и Азия в целом в настоящее время становится самым сильным и наиболее активно растущим регионом в экономической сфере. Совсем скоро значение Запада на фоне Востока отойдет на второй план, и Россия займет свою роль в этом процессе.

«Мы же понимаем, что сейчас основная концентрация экономики, товарных потоков и финансов находится в Тихоокеанском регионе. Это не новость. И, естественно, России намного выгоднее ориентироваться на эти новые рынки, новые зоны развития. В данном случае Европа олицетворяет прошлое поколение, то, что было условно с 1990 по 2015 годы. Но этот период Запада постепенно заканчивается, и начинается период Востока», — считает доктор экономических наук Вячеслав Потапенко.

Китаевед Петр Шевченко ранее предупредил о возможных планах Китая на полный разрыв связей с Западом. Эксперт подчеркивает, что с каждым годом роль экспортных рынков для КНР снижается, и страна постепенно идет к тому, чтобы получить полную независимость от США и ЕС.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Разворот России в сторону Китая ускорит закат эпохи Запада
россия китай запад
Комментировать