Переизбранный президент Германии Штайнмайер обратился к Путину

Берлин, 13 февраля. Европейские страны должны вместе искать пути для установления мира. С таким заявлением выступил переизбранный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Политик обратился к Федеральному собранию сразу после голосования.

«Можно много дискутировать о причинах растущей разобщенности между Россией и Западом. Но с этим не поспоришь: мы находимся в ситуации угрозы военного конфликта, войны в Восточной Европе, и ответственность за это несет Россия», — заявил Штайнмайер.

Президент ФРГ также напомнил о принципах ОБСЕ. Он призвал «обновить это бесценное наследство». Также он обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и предложил вместе искать пути для установления мира в Европе.

Штайнмайер был переизбран президентом Германии 13 февраля. Его поддержало абсолютное большинство членов Федерального собрания.