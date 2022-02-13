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Переизбранный президент Германии Штайнмайер обратился к Путину

Политика
Переизбранный президент Германии Штайнмайер обратился к Путину
instagram.com  /  @russian_kremlin

Берлин, 13 февраля. Европейские страны должны вместе искать пути для установления мира. С таким заявлением выступил переизбранный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Политик обратился к Федеральному собранию сразу после голосования.

«Можно много дискутировать о причинах растущей разобщенности между Россией и Западом. Но с этим не поспоришь: мы находимся в ситуации угрозы военного конфликта, войны в Восточной Европе, и ответственность за это несет Россия», — заявил Штайнмайер.

Президент ФРГ также напомнил о принципах ОБСЕ. Он призвал «обновить это бесценное наследство». Также он обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и предложил вместе искать пути для установления мира в Европе.

Штайнмайер был переизбран президентом Германии 13 февраля. Его поддержало абсолютное большинство членов Федерального собрания.

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