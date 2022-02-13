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Австрийский министр Шрамбек заявила о выполнении Россией всех условий газового контракта

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 18:42
Экономика
Австрийский министр Шрамбек заявила о выполнении Россией всех условий газового контракта
pixabay.com  /  aymane jdidi

Вена, 13 февраля. Россия в полном объеме выполняет условия договоров о поставках газа, заявила министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбек.

По ее словам, РФ никогда не нарушала взятые на себя обязательства, даже в наихудшие времена холодной войны. Австрия обеспечена топливом в полном объеме, так как Москва и Вена заключили долгосрочные контракты.

«Россия выполняет договоры. Это положительный момент. У нас долгосрочные контракты. Но у нас и очень большие хранилища», — цитирует Шрамбек агентство «Прайм».

Министр также заявила о необходимости ввести в эксплуатацию трубопровод «Северный поток — 2». Чужое желание не является поводом для Австрии, чтобы отказаться от участия в проекте, потому что страна очень много в него инвестировала.

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Все новости / Экономика / Австрийский министр Шрамбек заявила о выполнении Россией всех условий газового контракта
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