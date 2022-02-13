Австрийский министр Шрамбек заявила о выполнении Россией всех условий газового контракта

Вена, 13 февраля. Россия в полном объеме выполняет условия договоров о поставках газа, заявила министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбек.

По ее словам, РФ никогда не нарушала взятые на себя обязательства, даже в наихудшие времена холодной войны. Австрия обеспечена топливом в полном объеме, так как Москва и Вена заключили долгосрочные контракты.

«Россия выполняет договоры. Это положительный момент. У нас долгосрочные контракты. Но у нас и очень большие хранилища», — цитирует Шрамбек агентство «Прайм».

Министр также заявила о необходимости ввести в эксплуатацию трубопровод «Северный поток — 2». Чужое желание не является поводом для Австрии, чтобы отказаться от участия в проекте, потому что страна очень много в него инвестировала.