Бывшая избранница Тимати рассказала, почему отдыхает отдельно от дочери Алисы

Москва, 13 февраля. Модель и блогер Алена Шишкова ответила пользователям, которым не понравилось, что дочь Алиса отдыхает вместе со своим отцом Тимуром Юнусовым (Тимати) и бабушкой Симоной.

Шишкова задала фолловерам в Instagram встречный вопрос, часто ли они путешествуют с семьей бывшего избранника. По мнению звезды соцсетей, намного проще отпускать ребенка с отцом, чем проводить время всем вместе.

instagram.com / @timatiofficial

«Почему дочка не ездит на отдых со мной? Алиса, хоть ей нет еще и семи лет, уже очень популярна. Она не осознает этого в полной мере со всеми вытекающими, поэтому отдыхает с папой там, где есть достаточное количество защиты от внешнего мира. Это безопасность ребенка», — пояснила модель в Stories.

Она добавила, что не летает на частном самолете и не нанимает охрану, как это делает музыкант. Подобными вопросами подписчики терроризируют не только Шишкову, но и ее бывшую свекровь. Однако Симона Юнусова предпочитает игнорировать выпады фолловеров.

instagram.com / @missalena.92

Ранее несовершеннолетний брат Миланы Тюльпановой Владислав заявил, что встречается с Шишковой. Однако модель не подтвердила отношения с блогером.