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Сборная России улучшила свое положение в медальном зачете ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Сборная России улучшила свое положение в медальном зачете ОИ-2022
ТАСС  /  Смирнов Владимир

Пекин, 13 февраля. Российская сборная улучшила позицию в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2022 года.

Четыре награды разного достоинства завоевали спортсмены из РФ на Олимпиаде в Пекине 13 февраля. Сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачете ОИ-2022. Норвежская олимпийская команда, в активе которой 21 награда различного достоинства, обогнала Германию и вышла на первую позицию. Третье место в медальном зачете 24-й зимней Олимпиады занимает сборная США.

Зимние Игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. В ОИ-2022 участвуют олимпийцы из 92 стран, которые разыгрывают 109 комплектов наград в 15 видах спорта.

Накануне сборная России завершила соревновательный день ОИ-2022 на восьмом месте. Единственную медаль завоевали лыжницы, ставшие победительницами эстафетной гонки.

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спорт олимпиада сборная россии медальный зачет ои-2022
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