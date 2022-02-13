Убытки от энергокризиса вынудят Европу перейти на долгосрочные контракты с «Газпромом»

Москва, 13 февраля. Европейским странам придется пойти на сотрудничество с российским «Газпромом». В противном случае они будут терпеть существенные издержки, заявил кандидат технических наук Александр Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Евросоюз сделал выбор в пользу закупок на спотовых рынках. Государственные игроки отказались от долгосрочных гарантий в пользу сиюминутной выгоды. Теперь, когда недостатки такого решения стали очевидны, стоит ждать возвращения к системе долгосрочных договоренностей.

«Если бы у большинства европейских стран был бы контракт с "Газпромом", то властям не пришлось бы закупать топливо на биржах по 2000 долларов, стоимость была бы ниже минимум в три раза, а это существенная разница. ЕС понес миллиардные убытки, о которых власти по понятным причинам молчат», – отметил Власов.

Россия и Китай ранее заключили договор о поставках 10 млрд кубических метров газа в год.