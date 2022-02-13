Помощник Байдена по нацбезопасности: «вторжение» на Украину может начаться в любой день

Вашингтон, 13 февраля. Руководство США не может назвать точную дату «вторжения» на Украину, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Вашингтон предполагает, что якобы готовящееся «нападение российской армии» на Украину может состояться в любой день, сообщил Джейк Салливан журналистам телеканала CNN.

«Мы не можем предсказать точную дату... вторжение, боевые действия со стороны России на Украине могут начаться в любой день», — сказал помощник президента США по национальной безопасности.

Официальные представители МИД и Минобороны РФ многократно разъясняли, что Россия не вынашивает каких-либо агрессивных планов против Украины и любых других суверенных государств. Ранее режиссер Карен Шахназаров объяснил, почему США придется пожалеть о поддержке Киева.