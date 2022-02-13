Посольство США на Украине: в Киев доставлена очередная партия американской военной помощи

Киев, 13 февраля. Очередные два самолета с военной помощью Украине от США совершили посадку в киевском аэропорту и уже разгружаются. Об этом сообщили представители американского посольства на Украине.

Прибывшие рейсы доставили боеприпасы, в том числе заряды для гранатометов, заявили американские дипломаты в социальной сети Twitter.

«Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на 200 миллионов долларов», — сказано в публикации посольства США.

Ранее украинцы, проживающие в Чехии, усомнились в способности Соединенных Штатов и всех государств НАТО спасти их страну от распада и деградации.