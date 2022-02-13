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Представитель ДНР выразил опасения в связи с отзывом наблюдателей ОБСЕ из Украины

Политика
Представитель ДНР выразил опасения в связи с отзывом наблюдателей ОБСЕ из Украины
flickr.com  /  OSCE/Evgeniy Maloletka

Донецк, 13 февраля. Решение Великобритании и других стран отозвать своих сотрудников в составе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из Украины вызывает настороженность.

Такое заявление сделал представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Как стало известно ранее, американские, британские и датские специалисты миссии ОБСЕ начали покидать территорию Донбасса.

Комментируя сложившуюся ситуацию, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты в попытках использовать ОБСЕ как инструмент для возможной провокации. Дипломат обратилась к руководству международной организации с просьбой пресечь подобные манипуляции.

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