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Более 50% россиян вынуждены экономить на путешествиях из-за пандемии

Общество
Более 50% россиян вынуждены экономить на путешествиях из-за пандемии
pixabay.com  /  Holgi

Москва, 13 февраля. Сократить расходы на путешествия из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, пришлось 51% россиян, свидетельствуют данные опроса, проведенного «Райффайзенбанком».

У 21% респондентов траты на туристические поездки выросли. Направляют на путешествия свои накопления или компенсируют расходы из текущей зарплаты 80% граждан.

«Ограничения, связанные с коронавирусом, привели к снижению расходов в путешествиях, об этом заявил 51% участников опроса. Из-за пандемии они выбирают загородный отдых и не посещают курорты, что и позволило сэкономить. Еще 28% опрошенных не заметили изменений в тратах, а у 21% респондентов расходы выросли. Они отмечают, что в поездках стало дороже, а, кроме того, приходится сдавать тесты на коронавирус нового типа», — говорится в результатах исследования.

Больше всего путешествий по территории России на поездах в феврале запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом. На данный маршрут приходится почти 11% от числа всех оформленных билетов.

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