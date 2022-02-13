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Алина Загитова назвала «покрытой мраком» историю с допинг-тестом Камилы Валиевой

Олимпийские игры 2022
Алина Загитова назвала «покрытой мраком» историю с допинг-тестом Камилы Валиевой
wikipedia.org  /  Luu / CC BY-SA 4.0

Москва, 13 февраля. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и телеведущая Алина Загитова прокомментировала скандал с допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменка считает историю своей коллеги «покрытой мраком».

В пробе Валиевой, сданной в конце прошлого года, обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Из-за этого участие фигуристки в Олимпиаде в Пекине оказалось под угрозой. Этот вопрос окончательно должна решить выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Я даже не представляю, насколько это... Потому что мы даже на взводе», — высказалась о происходящем с коллегой Загитова в эфире Первого канала.

По словам олимпийской чемпионки, ситуация с Валиевой должна была проясниться еще 11 февраля, но в итоге сроки перенесли. Как считает телеведущая, так быть не должно, потому что к спортсмену нужно относиться с уважением и пониманием.

«Я не знаю, что там было и какие подводные камни, но это какая-то история, которая покрыта мраком. Вообще непонятно, много очень вопросов. Не к Камиле, а мы понимаем, к чему и кому», — заключила Загитова.

Ранее источник ФАН в Российском антидопинговом агентстве рассказал о позиции защиты Валиевой в суде. Расследование РУСАДА показало, что препарат мог попасть в организм фигуристки с пищей или водой.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Алина Загитова назвала «покрытой мраком» историю с допинг-тестом Камилы Валиевой
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