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Россиян предупредили о тратах на обслуживание при покупке иномарки за 500 тысяч рублей

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 18:10
Экономика
Россиян предупредили о тратах на обслуживание при покупке иномарки за 500 тысяч рублей
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 февраля. Автоэксперты советуют хорошо подумать прежде, чем приобрести иномарку с пробегом. Такая покупка может обернуться дополнительными непредвиденными расходами, объясняет «Российская газета».

В поддержанный автомобиль стоимостью 500 тысяч рублей придется вложить круглую сумму. Полное техобслуживание с заменой комплекта ГРМ обойдется в 15 тысяч рублей. На профилактику тормозов нужно будет потратить 5 тысяч, заменить расходники шасси — 10 тысяч. По мелочи гарантированно наберется еще на 10 тысяч

Итог — около 40 тысяч рублей сверху на приведение машины в порядок сразу после покупки. К общей сумме стоит прибавить ОСАГО и комплект резины. Эксперты советуют тщательно подсчитать выгоду от приобретения старой модели, ведь минимум 10% от ее стоимости нужно обязательно откладывать на профилактический ремонт.

Стоимость подержанных автомобилей в январе выросла на российском рынке в среднем на 60% относительно того же периода прошлого года и составила 639,8 тыс. рублей.

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