Посол России в Турции Ерхов назвал преждевременными беседы о плане визита Путина в Анкару

Анкара, 13 февраля. Сроки рабочего визита президента России в Анкару еще не согласованы. Об этом сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

Дипломат побеседовал с журналистами издания Türkiye и прокомментировал возможный приезд главы государства в турецкую столицу. Ерхов назвал преждевременными беседы о плане визита Путина. В настоящий момент нет конкретной информации о дате его поездки.

«По моим сведениям, эти сроки пока не согласованы между сторонами. А раз так, то, видимо, было бы несколько преждевременным, забегая вперед, рассуждать о программе саммита, его повестке дня и других деталях. Давайте подождем немного и не будем торопиться», — говорится в комментарии посла.

Ранее представитель лидера Турции Ибрагим Калын сообщил о поездке Путина в Анкару. По его словам, сейчас идет подготовка визита. Дата посещения столицы станет известна в ближайшие дни.