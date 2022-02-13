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Посол России в Турции Ерхов назвал преждевременными беседы о плане визита Путина в Анкару

Политика
Посол России в Турции Ерхов назвал преждевременными беседы о плане визита Путина в Анкару
Global Look Press  /  Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com

Анкара, 13 февраля. Сроки рабочего визита президента России в Анкару еще не согласованы. Об этом сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

Дипломат побеседовал с журналистами издания Türkiye и прокомментировал возможный приезд главы государства в турецкую столицу. Ерхов назвал преждевременными беседы о плане визита Путина. В настоящий момент нет конкретной информации о дате его поездки.

«По моим сведениям, эти сроки пока не согласованы между сторонами. А раз так, то, видимо, было бы несколько преждевременным, забегая вперед, рассуждать о программе саммита, его повестке дня и других деталях. Давайте подождем немного и не будем торопиться», — говорится в комментарии посла.

Ранее представитель лидера Турции Ибрагим Калын сообщил о поездке Путина в Анкару. По его словам, сейчас идет подготовка визита. Дата посещения столицы станет известна в ближайшие дни.

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путин россия турция ерхов
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