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Патриотический фестиваль детского творчества «Журавли Победы» проходит в Москве

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В Музее Победы на Поклонной горе стартовал цикл концертов патриотической песни. В зале Полководцев прозвучали композиции военных лет в исполнении хора Знаменской гимназии.

Мероприятие проходит в рамках фестиваля «Журавли Победы», который направлен на популяризацию среди молодежи лучших музыкальных произведений народного, классического и эстрадного искусства нашей страны, а также на поддержку молодых талантливых исполнителей.

Своим творчеством гостей Музея Победы порадовал хор Знаменской гимназии совместно с учащимися и педагогами одноименной школы искусств. Артисты исполнили старинные народные и солдатские песни, а также композиции с использованием стихов или музыки русских поэтов и композиторов.

Хор является лауреатом I степени XII Межрегионального фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества», коллектив неоднократно принимал участие в международных гастролях по приглашению глав Греческой и Сербской церквей.

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