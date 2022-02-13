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Экс-депутат Рады Журавко одним примером разрушил миф о «воинах-защитниках» ВСУ

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 18:02
Армия
Экс-депутат Рады Журавко одним примером разрушил миф о «воинах-защитниках» ВСУ
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Киев, 13 февраля. Инцидент с пьяной дракой бойцов ВСУ в кафе в селе Гранитное лучше всего иллюстрирует состояние украинской армии. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Низкий уровень дисциплины в рядах ВСУ снова послужил причиной для скандала. По информации экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, в ночь на 13 февраля двое бойцов ВСУ отправились в самоволку в населенный пункт Гранитное, где устроили перестрелку в кафе, будучи в состоянии алкогольного опьянения. По словам Журавко, в кафе между военнослужащими и местными жителями возник конфликт. Бойцы не придумали ничего лучше, чем открыть огонь на поражение по оппонентам из пистолета Макарова.

В результате перестрелки погибли два человека — 45-летний военнослужащий Нацгвардии Украины и 43-летний местный житель, еще два человека получили огнестрельные ранения.

«Вот такие они "воины-защитники", которые убивают мирных жителей. И теперь представьте, что они творят на Донбассе», — написал Журавко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее СМИ стало известно, что украинских психологов отправили тестировать бойцов ВСУ на склонность к дезертирству. Они также выясняют у силовиков, сомневаются ли те в успехе наступательной операции в Донбассе.

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Все новости / Армия / Экс-депутат Рады Журавко одним примером разрушил миф о «воинах-защитниках» ВСУ
украина всу донбасс журавко
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