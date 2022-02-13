Итальянские сельхозпроизводители связали рост цен на пшеницу с кризисом на Украине

Рим, 13 февраля. Котировки пшеницы и фуражной кукурузы неуклонно идут вверх — за неделю цены выросли на 4,5% и 5% соответственно. В ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti считают, что такая ситуация вызвана обострением кризиса на Украине.

О том, что эскалация напряженности может негативно отразиться на глобальном рынке зерновых, в январе предупреждал глава сельскохозяйственной ассоциации Confagricoltura Массимилиано Джансанти. В Италии напомнили, что совокупные объемы экспорта зерновой продукции Украины и России составляет до трети мировой торговли. При этом Украина является третьим по величине поставщиком, а Россия — первым.

«Беспокоит тот факт, что конфликт может повредить инфраструктуру и заблокировать поставки из портов Черного моря, что ограничит доступность на мировых рынках и приведет к реальному риску голода и социальной напряженности», — говорится в заявлении Coldiretti.

Аналогичные опасения ранее высказала экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Моника Тотова.