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Сын Шахназарова прокомментировал сообщение о судебном разбирательстве режиссера с дочерью

Общество
Сын Шахназарова прокомментировал сообщение о судебном разбирательстве режиссера с дочерью
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 13 февраля. Сын режиссера и сценариста Карена Шахназарова Иван высказался о новостях, согласно которым его отец судится с дочерью из-за московской квартиры. Он заявил, что ничего об этом не знает.

По данным СМИ, гендиректор «Мосфильма» собирается остудить долю в московской квартире у своей дочери от второго брака Анны. Шахназаров претендует на часть недвижимости, поскольку оплачивал налоги и коммунальные услуги за жилье.

«Я об этом первый раз слышу. Ничего не знаю ни о каком суде», — заявил Иван Шахназаров, комментируя это сообщение kp.ru.

У сына режиссера уточнили, насколько информация о суде его отца с родной дочерью может соответствовать действительности. Шахназаров младший предположил, что это, скорее всего, неправда.

При этом дело о разделе квартиры дочери сценариста поступило в столичный Пресненский суд еще осенью прошлого года. Заседание по этому вопросу назначено на 17 февраля.

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суд режиссер шахназаров
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