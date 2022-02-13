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Из бразильской делегации в Россию исключили секретаря по культуре

Весь мир
Из бразильской делегации в Россию исключили секретаря по культуре
Prt Scr Twitter / @CulturaGovBr  / 

Бразилиа, 13 февраля. Правительство Бразилии исключило специального секретаря по вопросам культуры Мариу Фриаса из состава делегации президента Жаира Болсонару, которая отправится в Россию 14 февраля. Об этом сообщают власти страны.

«В связи с распоряжением президента c требованием сократить количество делегатов из министерств, которые посетят Россию и Венгрию, было решено отменить поездку», — отмечается в заявлении Специального секретариата по культуре.

Объявление было сделано через день после того, как Прокуратура Бразилии потребовала у Счетной палаты провести расследование затрат в ходе пребывания Фриаса в Нью-Йорке в декабре 2021 года. Орган надзора намерен определить, была ли поездка, финансируемая государственными средствами, организована в общественных или личных интересах.

Мариу Фриас был в Нью-Йорке с целью «продвижения культурной повестки с помощью аудиовизуальных, художественных и спортивных мер». Вместе с секретарем в США отправились чемпион по джиу-джитсу и сторонник Болсонару Ренцо Грейси, а также его заместитель Элиу Феррас ди Оливейра.

По данным портала по прозрачности, поездка обошлась федеральной казне 15 тысячами долларов.

16 февраля состоятся российско-бразильские переговоры в формате «2+2» с участием министров иностранных дел и обороны двух стран.

Ранее бразильское издание Folha de Sao Paulo, ссылаясь на источники, сообщало, что Вашингтон добивается отмены поездки Болсонару в Россию на фоне напряженности вокруг Украины.

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россия бразилия делегация жаир болсонару
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