Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 19:21
19:17
Экономика
Выплаты по беременности и родам перешли в ведение ПФР с 2022 года
19:11
Шоу-бизнес
Экс-директор Ротару Коняхина впервые на всю страну призналась, как «кинула» певицу на крупную сумму
19:09
Происшествия
Собутыльники убили жителя Новосибирска табуреткой напротив церкви и распродали его вещи
19:08
Видео
Патриотический фестиваль детского творчества «Журавли Победы» проходит в Москве
19:07
Армия
19FortyFive: учения ВМФ РФ с участием крейсеров «Атлант» стали предупреждением для НАТО
19:06
Общество
Ученый Беляков оценил вероятность россиян начать жить по 150 лет
19:05
Весь мир
Рэп-музыкант Даррел Брукс не признал вину в массовом убийстве
19:03
Шоу-бизнес
Беременная жена Константина Ивлева рассекретила пол будущего ребенка
19:03
Весь мир
Конгресс Флориды собирается запретить пропаганду ЛГБТ для школьников
19:02
Шоу-бизнес
Анна Седокова запустила кулинарное шоу на YouTube
Все новости

Посол России Борисенко сообщил об активном наращивании связей между Москвой и Каиром

Политика
Посол России Борисенко сообщил об активном наращивании связей между Москвой и Каиром
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Каир, 13 февраля. Контакты Москвы и Каира в политической сфере имеют большой потенциал, отметил посол РФ в Египте Георгий Борисенко.

По его словам, Москва и Каир продолжают активное наращивание связей в политической, экономической, культурной и религиозных сферах. На предстоящем Петербургском международном экономическом форуме будет представлен национальный стенд Египта, сообщил дипломат. Таким образом, участие Каира в качестве почетного гостя перешло от обсуждений в практическую плоскость, уточнил он.

«На этом форуме планируются встречи на высшем уровне. Это доказывает, что политические и деловые контакты Москвы и Каира имеют большой потенциал», — сказал Борисенко.

Ранее представитель посольства в Каире сообщил об увеличении товарооборота между Россией и Египтом. За 2021 год показатель вырос на десять процентов, отметил Борисенко.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Посол России Борисенко сообщил об активном наращивании связей между Москвой и Каиром
россия египет борисенко
Комментировать