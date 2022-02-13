Посол России Борисенко сообщил об активном наращивании связей между Москвой и Каиром

Каир, 13 февраля. Контакты Москвы и Каира в политической сфере имеют большой потенциал, отметил посол РФ в Египте Георгий Борисенко.

По его словам, Москва и Каир продолжают активное наращивание связей в политической, экономической, культурной и религиозных сферах. На предстоящем Петербургском международном экономическом форуме будет представлен национальный стенд Египта, сообщил дипломат. Таким образом, участие Каира в качестве почетного гостя перешло от обсуждений в практическую плоскость, уточнил он.

«На этом форуме планируются встречи на высшем уровне. Это доказывает, что политические и деловые контакты Москвы и Каира имеют большой потенциал», — сказал Борисенко.

Ранее представитель посольства в Каире сообщил об увеличении товарооборота между Россией и Египтом. За 2021 год показатель вырос на десять процентов, отметил Борисенко.