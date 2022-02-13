Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 19:20
19:17
Экономика
Выплаты по беременности и родам перешли в ведение ПФР с 2022 года
19:11
Шоу-бизнес
Экс-директор Ротару Коняхина впервые на всю страну призналась, как «кинула» певицу на крупную сумму
19:09
Происшествия
Собутыльники убили жителя Новосибирска табуреткой напротив церкви и распродали его вещи
19:08
Видео
Патриотический фестиваль детского творчества «Журавли Победы» проходит в Москве
19:07
Армия
19FortyFive: учения ВМФ РФ с участием крейсеров «Атлант» стали предупреждением для НАТО
19:06
Общество
Ученый Беляков оценил вероятность россиян начать жить по 150 лет
19:05
Весь мир
Рэп-музыкант Даррел Брукс не признал вину в массовом убийстве
19:03
Шоу-бизнес
Беременная жена Константина Ивлева рассекретила пол будущего ребенка
19:03
Весь мир
Конгресс Флориды собирается запретить пропаганду ЛГБТ для школьников
19:02
Шоу-бизнес
Анна Седокова запустила кулинарное шоу на YouTube
Все новости

Большунов поблагодарил лыжников и тренеров сборной России после победы в эстафете на ОИ

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 17:46
Олимпийские игры 2022
Большунов поблагодарил лыжников и тренеров сборной России после победы в эстафете на ОИ
Global Look Press  /  Deng Hua

Пекин, 13 февраля. Двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов поблагодарил партнеров по сборной России и тренеров после в эстафетной гонке на ОИ-2022.

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов разместил новый пост в Instagram-аккаунте, прокомментировав результаты эстафетной гонки на 40 километров на 24-й зимней Олимпиаде. Спортсмен из Брянской области опубликовал фотографию с партнерами по национальной команде и тренерами, запечатленную на трассе в Пекине.

«Спасибо, команда», — написал 25-летний лыжник.

Большунов поблагодарил лыжников и тренеров сборной России после победы в эстафете на ОИ
Prt Scr instagram.com / @san_sanych_bolshunov/@nordicfocus

Сборная России стала победителем мужской эстафетной гонки на ОИ-2022. За национальную команду выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал победу российских лыжников в эстафете на ОИ-2022. Он подчеркнул, что Большунов и его партнеры показали отличную сплоченность.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Большунов поблагодарил лыжников и тренеров сборной России после победы в эстафете на ОИ
олимпиада лыжные гонки эстафета большунов ои-2022
Комментировать