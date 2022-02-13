Большунов поблагодарил лыжников и тренеров сборной России после победы в эстафете на ОИ

Пекин, 13 февраля. Двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов поблагодарил партнеров по сборной России и тренеров после в эстафетной гонке на ОИ-2022.

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов разместил новый пост в Instagram-аккаунте, прокомментировав результаты эстафетной гонки на 40 километров на 24-й зимней Олимпиаде. Спортсмен из Брянской области опубликовал фотографию с партнерами по национальной команде и тренерами, запечатленную на трассе в Пекине.

«Спасибо, команда», — написал 25-летний лыжник.

Prt Scr instagram.com / @san_sanych_bolshunov/@nordicfocus

Сборная России стала победителем мужской эстафетной гонки на ОИ-2022. За национальную команду выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал победу российских лыжников в эстафете на ОИ-2022. Он подчеркнул, что Большунов и его партнеры показали отличную сплоченность.