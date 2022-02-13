Найденный в янтаре таракан возрастом 100 миллионов лет мог вести дневной образ жизни

Токио, 13 февраля. Современные тараканы ведут преимущественно ночной образ жизни. Однако у ученых из Университета Хоккайдо в Японии есть основания полагать, что предки этих насекомых проявляли активность днем.

Исследователи изучили останки самца-таракана, найденного на территории нынешней Мьянмы (Бирмы). Около 100 млн лет назад он, предположительно, попал в ловушку в шаре из древесной смолы. Позже она превратилась в янтарь. Рассмотрев таракана, ученые пришли к выводу, что он обладал развитыми сложными глазами. При этом у него было немного меньше тактильных сенсоров, чем у современных насекомых.

«Основываясь на этих сенсорных структурах, можно предположить, что это древнее существо вело себя скорее как современные богомолы, близкие родственники тараканов, которые активны в течение дня», — отметили авторы исследования.

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