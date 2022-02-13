Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 17:50
17:49
Общество
Сын Шахназарова прокомментировал сообщение о судебном разбирательстве режиссера с дочерью
17:47
Политика
Посол России Борисенко сообщил об активном наращивании связей между Москвой и Каиром
17:46
Олимпийские игры 2022
Большунов поблагодарил лыжников и тренеров сборной России после победы в эстафете на ОИ
17:46
Весь мир
Ирак планирует увеличить число танковых бригад за счет новых контрактов с Россией
17:45
Общество
Врач-диетолог Соломатина указала на пользу какао и зеленого чая при похудении
17:44
Наука
Найденный в янтаре таракан возрастом 100 миллионов лет мог вести дневной образ жизни
17:43
Олимпийские игры 2022
Конькобежка Голикова завоевала бронзу Олимпиады в Пекине на дистанции 500 метров
17:43
Общество
Врач-терапевт Голубкова рекомендовала принимать магний и кальций для восстановления ногтей
17:40
Политика
Дипмиссия России в Швеции отказалась комментировать слова Татаринцева о санкциях
17:39
Спорт
Проявили себя бойцами: лыжник Петухов гордится «золотом» россиян в эстафете на Олимпиаде
Все новости

Найденный в янтаре таракан возрастом 100 миллионов лет мог вести дневной образ жизни

Наука
Найденный в янтаре таракан возрастом 100 миллионов лет мог вести дневной образ жизни
pixabay.com

Токио, 13 февраля. Современные тараканы ведут преимущественно ночной образ жизни. Однако у ученых из Университета Хоккайдо в Японии есть основания полагать, что предки этих насекомых проявляли активность днем.

Исследователи изучили останки самца-таракана, найденного на территории нынешней Мьянмы (Бирмы). Около 100 млн лет назад он, предположительно, попал в ловушку в шаре из древесной смолы. Позже она превратилась в янтарь. Рассмотрев таракана, ученые пришли к выводу, что он обладал развитыми сложными глазами. При этом у него было немного меньше тактильных сенсоров, чем у современных насекомых.

«Основываясь на этих сенсорных структурах, можно предположить, что это древнее существо вело себя скорее как современные богомолы, близкие родственники тараканов, которые активны в течение дня», — отметили авторы исследования.

Найденный в янтаре таракан возрастом 100 миллионов лет мог вести дневной образ жизни
pixabay.com / CC0 Public Domain

Ученые из Бирмингемского университета ветеринарной медицины сделали неожиданное открытие. Они пришли к выводу, что какаду не глупее восьмилетних детей. Этих птиц можно даже научить играть в гольф. Какаду умеют решать сложные головоломки и даже взламывать замки.

Вернуться назад
Все новости / Наука / Найденный в янтаре таракан возрастом 100 миллионов лет мог вести дневной образ жизни
исследование янтарь тараканы
Комментировать