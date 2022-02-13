Конькобежка Голикова завоевала бронзу Олимпиады в Пекине на дистанции 500 метров

Пекин, 13 февраля. Российская конькобежка Ангелина Голикова принесла еще одну награду Олимпиады в Пекине в копилку команды ОКР. Спортсменка завоевала для России бронзовую медаль на дистанции 500 метров.

Первое место в соревнованиях заняла Эрин Джексон из США, показавшая время 37,04 секунды. Второй стала японка Михо Такаги, отставшая от лидера на 0,08 секунды. Время Голиковой оказалось на 0,17 секунды хуже, чему у американки.

Благодаря конькобежке российская сборная получила 17-ю награду Игр в Китае. Пока в копилке национальной команды четыре золотых медали. Соревнования продлятся до 20 февраля.