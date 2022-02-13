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Дипмиссия России в Швеции отказалась комментировать слова Татаринцева о санкциях

Политика
Дипмиссия России в Швеции отказалась комментировать слова Татаринцева о санкциях
Федеральное агентство новостей  /  владимир тулин

Стокгольм, 13 февраля. Российское посольство в Швеции не стало комментировать высказывание дипломата Виктора Татаринцева о санкциях.

Журналисты РИА Новости получили отказ на просьбу оценить слова посла РФ об ограничениях стран Запада. При выражении своего отношения к санкциям Татаринцев использовал грубое слово.

«Посольство РФ в Швеции не дает комментариев по этому поводу», — сообщается на сайте агентства.

Слова российского дипломата приводятся в шведском издании Aftonbladet. Полный текст интервью доступен только подписчикам ресурса.

Ранее Татаринцев объяснил отношение РФ к членству Швейцарии в НАТО. Решение властей страны беспокоит Москву, уточнил посол.

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россия швеция татаринцев
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