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Ирак планирует увеличить число танковых бригад за счет новых контрактов с Россией

Весь мир
Ирак планирует увеличить число танковых бригад за счет новых контрактов с Россией
Global Look Press  /  Berci Feher/ZUMAPRESS.com

Багдад, 13 февраля. Ирак рассматривает возможность крупных закупок боевой техники за рубежом, в том числе, новой партии российских танков Т-90. Об этом сообщило военно-аналитическое издание Defence News со ссылкой на командующего сухопутными войсками Ирака генерала Касима аль-Мухаммади и бывшего советника руководителей МВД и Минобороны республики Нормана Риклефса, который ныне возглавляет геополитическую консалтинговую компанию NAMEA Group.

Партию экспортных версий Т-90С и Т-90СК (командирский) в количестве 73 единиц Багдад приобрел в 2016 году. Они пополнили парк танковых подразделений девятой дивизии, которая из-за боевых и небоевых потерь столкнулась с дефицитом американских Abrams М1. Первая партия из 39 современных российских машин была поставлена в 35-ю бригаду, а стоявшие там «Абрамсы» переведены в 34-ю.

О намерении докупить Т-90 Аль-Мухаммади сообщил в январе этого года. По его словам, правительство Ирака для повышения обороноспособности вооруженных сил планирует увеличить количество танковых подразделений. Это свидетельствует о том, что возможный заказ будет довольно крупным. Даже если речь идет об одной дополнительной бригаде, то Багдаду придется закупить не менее 70 единиц бронетехники. При этом интереса к другим танкам, в том числе и американским, власти республики пока не выражали.

Наращивание оборонного потенциала затронет и ВВС. В конце прошлого года Ирак заключил с Францией контракт на поставку 14 многоцелевых истребителей Dassault Rafale стоимостью 240 млн долларов за единицу. При этом оплачивать покупку Багдад будет не валютой, а нефтью. Помимо боевых самолетов авиапарк, вероятно, получит и пакистанские учебно-тренировочные Super Mushshak.

Также руководство иракских ВС намерено закупиться беспилотниками. По словам Аль-Мухаммади, страна рассматривает множество предложений в этой сфере, в том числе и на приобретение современных ударных БПЛА дальнего радиуса действия, которые могут находиться в воздухе более суток и использоваться при патрулировании различных регионов.

Вероятными партнерами Багдада все также являются Париж и Исламабад. Обе стороны выразили готовность продать 20 беспилотников, после чего Ирак начал технический анализ предложенных образцов. Конечного решения в республике пока не принято, однако, как сообщается, его делегация в ближайшем будущем намерена посетить Францию, чтобы подробнее ознакомиться с характеристиками техники и провести проверку качества ее систем. Помимо этого, Аль-Мухаммади сообщил о намерении Ирака приобрести и другие виды вооружения, в том числе высокоточную артиллерию, а также развивать национальную оборонную промышленность.

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