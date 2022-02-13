Пока Белый дом разрывается между важнейшими внутри- и внешнеполитическими проблемами, республиканские штаты продолжают борьбу с последствиями деструктивной социальной политики демократов.
Теперь отличилась солнечная Флорида: 9 февраля на рассмотрение Палаты представителей штата республиканскими конгрессменами был вынесен законопроект, ограничивающий обсуждение сексуальных и гендерных вопросов в школах. Разумеется, билль мгновенно стал скандальным и вызвал волну возмущения в либеральных СМИ и массу дискуссий в социальных сетях.
С одной стороны — сторонники законопроекта, которые считают, что данная мера предоставит возможность родителям решать, как их детей будут воспитывать в школе. С другой — критики, для которых билль лишает защиты детей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и оказывает «беспрецедентное» давление на преподавателей.
Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает о скандале вокруг нового законопроекта штата Флорида, который фактически означает запрет пропаганды ЛГБТ в образовательных учреждениях.
Социально-значимый законопроект
Билль о родительских правах в сфере образования был разработан и представлен в Палате представителей Конгресса Флориды республиканцем Джо Хардингом.
“It is not the job of school administrators, teachers or counselors to replace the role of a parent.”#letkidsbekids— Joe Harding (@josephbharding) January 27, 2022
@FloridaGOP @CNNPolitics @FoxNews @FLGOPMajority https://t.co/Fr7zkkVqJf
24 января законопроект прошел нижнюю палату регионального Конгресса и был направлен в Сенат.
Согласно тексту документа, учителям в школах штата запрещается обсуждать тему ЛГБТ с учащимися, «не соответствующими по возрасту или уровню развития». В случае, если руководство школьного округа продолжает осуществлять пропаганду ЛГБТ среди детей, родители могут подать в суд и получить компенсацию.
Хардинг обосновывает необходимость наказывать учебные заведения за «сексуальное просвещение» тем, что мать и отец ребенка должны самостоятельно принимать решения, касающиеся его воспитания.
«Этот законопроект о защите самой большой ответственности, которую может иметь человек: быть родителем. Эта работа может быть дана только свыше», — заявил Хардинг.
Губернатор Флориды Рон ДеСантис, который планирует баллотироваться на пост президента в 2024 году и получил поддержку из-за защиты консервативных ценностей, заявил, что поддерживает билль Джо Хардинга:
«Мы знаем случаи, когда некоторые преподаватели в школе говорили учащимся: «О, не волнуйтесь, пока не выбирайте свой пол, лучше делайте то, что мы вам тут говорим». Ведь дети не расскажут родителям о таких дискуссиях — и родители ничего не будут знать об этом. Это совершенно недопустимо. Родители должны иметь право голоса относительно того, что происходит в школах, где учатся их дети», — настаивает губернатор.
ДеСантис уклонился от прямого ответа на вопрос, подпишет ли он законопроект в случае, если документ пройдет Сенат Флориды. Однако прямой ответ и не понадобился: судя по отношению губернатора к инициативе, билль будет подписан сразу же после одобрения его верхней палатой регионального Конгресса.
Риторика ДеСантиса вызвала возмущение среди прогрессивных американских политиков, гражданских активистов и продемократических СМИ. Противники инициативы заявили, что закон «направлен на угнетение представителей сексуальных меньшинств» и прозвали скандальный документ Don’t Say Gay («Не говори «гей»).
«Не говори «гей»
Предложение запретить ЛГБТ-пропаганду в школах Флориды было замечено на самом высоком уровне в Вашингтоне. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки в ходе брифинга 8 февраля заверила представителей прессы, что администрация США выступает против законопроекта, а также не упустила представившуюся возможность лишний раз осудить Республиканскую партию:
«Не заблуждайтесь — это не единичная акция. По всей стране мы видим, как республиканские лидеры пытаются регулировать учебный процесс: что дети могут читать, а что не могут, что им изучать разрешено, а что запрещено. Очень тревожит, что республиканцы пытаются решить за учеников, кем они быть могут, а кем нет. Это политика в худшем ее проявлении, в которой наши студенты выступают в качестве пешек в политической войне».
White House press sec. Jen Psaki calls Florida’s “Don’t Say Gay” legislation “cruel” and “harmful.”— ABC News (@ABC) February 9, 2022
“It is certainly something that is not helping young people who are members of LGBTQI+ community who are already vulnerable, are already being bullied.” https://t.co/8mfiF8Owv0 pic.twitter.com/kV0ZvvNrUH
Чуть позже отреагировал сам Джо Байден и пообещал членам американского ЛГБТ-сообщества всеми средствами бороться против «ненавистного законопроекта»:
«Я хочу, чтобы каждый член сообщества ЛГБТ — особенно дети, на которых повлияет этот ненавистный законопроект, — знали, что вас любят и принимают такими, какие вы есть. Я прикрою вас, и моя администрация продолжит борьбу за безопасность, которую вы заслуживаете», — заявил американский лидер.
I want every member of the LGBTQI+ community — especially the kids who will be impacted by this hateful bill — to know that you are loved and accepted just as you are. I have your back, and my Administration will continue to fight for the protections and safety you deserve. https://t.co/OcAIMeVpHL— President Biden (@POTUS) February 8, 2022
Настоящим моральным лидером движения против новой законодательной инициативы выступил муж министра транспорта и бывшего кандидата в президенты Пита Буттиджича, в прошлом преподаватель Честейн Буттиджич. Частен обвинил Рона ДеСантиса в том, что Флорида стала более враждебным местом для ЛГБТ-молодежи:
«Это убьет детей. Вы намеренно делаете свой штат более трудным местом для выживания ЛГБТ-детей».
Для большей убедительности Буттиджич сослался на результаты опроса, проведенного инициативной организацией по предотвращению самоубийств Trevor Project. Согласно исследованию, 42% американской ЛГБТ-молодежи в прошлом году всерьез задумывались о самоубийстве. При этом ученики, которым в школе не рассказывали о проблемах ЛГБТ-сообщества, размышляли о суициде чаще, чем те, кто посещал подобные занятия.
Сэм Эймс, директор по связям с правительством в Trevor Project, выразил обеспокоенность тем, что закон «Не говори «гей» приведет к сокращению количества ЛГБТ-учеников во Флориде:
«Этот законопроект сотрет молодых ЛГБТК-студентов по всей Флориде и заставит многих «вернуться в шкаф» (то есть скрывать свою гомосексуальность. — Прим. ФАН). Им придется контролировать свою личность и молчать о проблемах, с которыми они сталкиваются. ЛГБТК-студенты заслуживают того, чтобы их история и опыт отражались в американском образовании».
В свою очередь, республиканцы, поддержавшие билль, обвинили Белый дом в намеренном искажении информации для разжигания розни в американском обществе. Законодатели отметили, что название «Не говори «гей» не отражает действительность – в законе не говорится ни слова о представителях нетрадиционной сексуальной ориентации.
Текст законопроекта гласит:
«Школьный округ не в праве поощрять обсуждение сексуальной ориентации или гендерной идентичности в начальных классах, а также в тех случаях, когда возраст или уровень развития учащихся не соответствует требованиям».
Несмотря на то, что для российского читателя термин «начальные классы» вполне понятен, у американцев такая формулировка вызовет много вопросов. В Соединенных Штатах нет четкого понятия о том, какие классы являются «начальными», а какие нет, поэтому автор билля столкнулся с критикой по поводу «расплывчивости» законопроекта.
Джо Хардинг с претензиями согласился и пообещал доработать инициативу. При этом политик сообщил, что имел в виду детей в возрасте «от шести до одиннадцати лет».
Демографические антирекорды как результат ЛГБТ-пропаганды
Соединенные Штаты находятся лишь в начале пути к запрету пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в обществе. К примеру, в России подобный закон функционировал еще с 2013 года, а в 2020 был дополнен ужесточением ответственности за популяризацию ЛГБТ среди несовершеннолетних.
Несмотря на критику со стороны либералов, подобные инициативы необходимы для развития в государстве здорового общества. Чаще всего необразованным прогрессивным пользователям Twitter невдомек, что ЛГБТ-пропаганда оказывает деструктивное воздействие на демографическую ситуацию в стране.
Согласно последним проведенным в Соединенных Штатах опросам, в целом всего около 6% процентов американцев причисляют себя к ЛГБТ. При этом среди представителей «поколения Z», рожденного после 1998 года, частью ЛГБТ-сообщества себя считают 30-40% опрошенных, — что, безусловно, является заслугой образовательных учреждений.
Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений привела к закономерному падению рождаемости, а также постепенному замещению населения «новыми американцами». В 2021 году США впервые за 245 лет побили антирекорд: средняя рождаемость в Америке составила 1,59 детей на одну женщину.
Либеральный «Север», консервативный «Юг»
Отдельные американские политики, конечно, пытаются переломить ситуацию и пресечь воспитание молодежи в духе ненависти к собственной стране, происхождению, расе и «слишком традиционной» сексуальной ориентации.
К примеру, в январе 2022 года в немилость к американским либералам попал вновь избранный губернатор Вирджинии республиканец Гленн Янгкин, который первым же указом запретил преподавание «критической расовой теории» в образовательных учреждениях штата.
Подобная конфронтация между сторонниками консервативных и прогрессивных взглядов усиливает раскол в американском обществе. Не исключено, что в дальнейшем примеру Флориды последуют остальные республиканские штаты, что в очередной раз разделит Америку на условные части «Север» и «Юг», презирающие и ненавидящие друг друга.