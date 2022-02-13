Пока Белый дом разрывается между важнейшими внутри- и внешнеполитическими проблемами, республиканские штаты продолжают борьбу с последствиями деструктивной социальной политики демократов.

Теперь отличилась солнечная Флорида: 9 февраля на рассмотрение Палаты представителей штата республиканскими конгрессменами был вынесен законопроект, ограничивающий обсуждение сексуальных и гендерных вопросов в школах. Разумеется, билль мгновенно стал скандальным и вызвал волну возмущения в либеральных СМИ и массу дискуссий в социальных сетях.

С одной стороны — сторонники законопроекта, которые считают, что данная мера предоставит возможность родителям решать, как их детей будут воспитывать в школе. С другой — критики, для которых билль лишает защиты детей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и оказывает «беспрецедентное» давление на преподавателей.

Федеральное агентство новостей /

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает о скандале вокруг нового законопроекта штата Флорида, который фактически означает запрет пропаганды ЛГБТ в образовательных учреждениях.

Социально-значимый законопроект

Билль о родительских правах в сфере образования был разработан и представлен в Палате представителей Конгресса Флориды республиканцем Джо Хардингом.

24 января законопроект прошел нижнюю палату регионального Конгресса и был направлен в Сенат.

Согласно тексту документа, учителям в школах штата запрещается обсуждать тему ЛГБТ с учащимися, «не соответствующими по возрасту или уровню развития». В случае, если руководство школьного округа продолжает осуществлять пропаганду ЛГБТ среди детей, родители могут подать в суд и получить компенсацию.

twitter.com / @josephbharding

Хардинг обосновывает необходимость наказывать учебные заведения за «сексуальное просвещение» тем, что мать и отец ребенка должны самостоятельно принимать решения, касающиеся его воспитания.

«Этот законопроект о защите самой большой ответственности, которую может иметь человек: быть родителем. Эта работа может быть дана только свыше», — заявил Хардинг.

twitter.com/RonDeSantisFL / Официальная страница губернатора Рона Десантиса

Губернатор Флориды Рон ДеСантис, который планирует баллотироваться на пост президента в 2024 году и получил поддержку из-за защиты консервативных ценностей, заявил, что поддерживает билль Джо Хардинга:

«Мы знаем случаи, когда некоторые преподаватели в школе говорили учащимся: «О, не волнуйтесь, пока не выбирайте свой пол, лучше делайте то, что мы вам тут говорим». Ведь дети не расскажут родителям о таких дискуссиях — и родители ничего не будут знать об этом. Это совершенно недопустимо. Родители должны иметь право голоса относительно того, что происходит в школах, где учатся их дети», — настаивает губернатор.

ДеСантис уклонился от прямого ответа на вопрос, подпишет ли он законопроект в случае, если документ пройдет Сенат Флориды. Однако прямой ответ и не понадобился: судя по отношению губернатора к инициативе, билль будет подписан сразу же после одобрения его верхней палатой регионального Конгресса.

Риторика ДеСантиса вызвала возмущение среди прогрессивных американских политиков, гражданских активистов и продемократических СМИ. Противники инициативы заявили, что закон «направлен на угнетение представителей сексуальных меньшинств» и прозвали скандальный документ Don’t Say Gay («Не говори «гей»).

«Не говори «гей»

Предложение запретить ЛГБТ-пропаганду в школах Флориды было замечено на самом высоком уровне в Вашингтоне. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки в ходе брифинга 8 февраля заверила представителей прессы, что администрация США выступает против законопроекта, а также не упустила представившуюся возможность лишний раз осудить Республиканскую партию:

Prt Scr youtube.com/channel/Diya TV /

«Не заблуждайтесь — это не единичная акция. По всей стране мы видим, как республиканские лидеры пытаются регулировать учебный процесс: что дети могут читать, а что не могут, что им изучать разрешено, а что запрещено. Очень тревожит, что республиканцы пытаются решить за учеников, кем они быть могут, а кем нет. Это политика в худшем ее проявлении, в которой наши студенты выступают в качестве пешек в политической войне».

White House press sec. Jen Psaki calls Florida’s “Don’t Say Gay” legislation “cruel” and “harmful.”



“It is certainly something that is not helping young people who are members of LGBTQI+ community who are already vulnerable, are already being bullied.” https://t.co/8mfiF8Owv0 pic.twitter.com/kV0ZvvNrUH — ABC News (@ABC) February 9, 2022

Чуть позже отреагировал сам Джо Байден и пообещал членам американского ЛГБТ-сообщества всеми средствами бороться против «ненавистного законопроекта»:

Global Look Press / Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos

«Я хочу, чтобы каждый член сообщества ЛГБТ — особенно дети, на которых повлияет этот ненавистный законопроект, — знали, что вас любят и принимают такими, какие вы есть. Я прикрою вас, и моя администрация продолжит борьбу за безопасность, которую вы заслуживаете», — заявил американский лидер.

I want every member of the LGBTQI+ community — especially the kids who will be impacted by this hateful bill — to know that you are loved and accepted just as you are. I have your back, and my Administration will continue to fight for the protections and safety you deserve. https://t.co/OcAIMeVpHL — President Biden (@POTUS) February 8, 2022

Настоящим моральным лидером движения против новой законодательной инициативы выступил муж министра транспорта и бывшего кандидата в президенты Пита Буттиджича, в прошлом преподаватель Честейн Буттиджич. Частен обвинил Рона ДеСантиса в том, что Флорида стала более враждебным местом для ЛГБТ-молодежи:

Global Look Press / Staton Rabin / ZUMAPRESS.com

«Это убьет детей. Вы намеренно делаете свой штат более трудным местом для выживания ЛГБТ-детей».

Для большей убедительности Буттиджич сослался на результаты опроса, проведенного инициативной организацией по предотвращению самоубийств Trevor Project. Согласно исследованию, 42% американской ЛГБТ-молодежи в прошлом году всерьез задумывались о самоубийстве. При этом ученики, которым в школе не рассказывали о проблемах ЛГБТ-сообщества, размышляли о суициде чаще, чем те, кто посещал подобные занятия.

prscr Trevor Project /

Сэм Эймс, директор по связям с правительством в Trevor Project, выразил обеспокоенность тем, что закон «Не говори «гей» приведет к сокращению количества ЛГБТ-учеников во Флориде:

«Этот законопроект сотрет молодых ЛГБТК-студентов по всей Флориде и заставит многих «вернуться в шкаф» (то есть скрывать свою гомосексуальность. — Прим. ФАН). Им придется контролировать свою личность и молчать о проблемах, с которыми они сталкиваются. ЛГБТК-студенты заслуживают того, чтобы их история и опыт отражались в американском образовании».

В свою очередь, республиканцы, поддержавшие билль, обвинили Белый дом в намеренном искажении информации для разжигания розни в американском обществе. Законодатели отметили, что название «Не говори «гей» не отражает действительность – в законе не говорится ни слова о представителях нетрадиционной сексуальной ориентации.

Текст законопроекта гласит:

«Школьный округ не в праве поощрять обсуждение сексуальной ориентации или гендерной идентичности в начальных классах, а также в тех случаях, когда возраст или уровень развития учащихся не соответствует требованиям».

Несмотря на то, что для российского читателя термин «начальные классы» вполне понятен, у американцев такая формулировка вызовет много вопросов. В Соединенных Штатах нет четкого понятия о том, какие классы являются «начальными», а какие нет, поэтому автор билля столкнулся с критикой по поводу «расплывчивости» законопроекта.

Джо Хардинг с претензиями согласился и пообещал доработать инициативу. При этом политик сообщил, что имел в виду детей в возрасте «от шести до одиннадцати лет».

Демографические антирекорды как результат ЛГБТ-пропаганды

Соединенные Штаты находятся лишь в начале пути к запрету пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в обществе. К примеру, в России подобный закон функционировал еще с 2013 года, а в 2020 был дополнен ужесточением ответственности за популяризацию ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Несмотря на критику со стороны либералов, подобные инициативы необходимы для развития в государстве здорового общества. Чаще всего необразованным прогрессивным пользователям Twitter невдомек, что ЛГБТ-пропаганда оказывает деструктивное воздействие на демографическую ситуацию в стране.

Global Look Press / Bruce Cotler / Keystone Press Agency

Согласно последним проведенным в Соединенных Штатах опросам, в целом всего около 6% процентов американцев причисляют себя к ЛГБТ. При этом среди представителей «поколения Z», рожденного после 1998 года, частью ЛГБТ-сообщества себя считают 30-40% опрошенных, — что, безусловно, является заслугой образовательных учреждений.

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений привела к закономерному падению рождаемости, а также постепенному замещению населения «новыми американцами». В 2021 году США впервые за 245 лет побили антирекорд: средняя рождаемость в Америке составила 1,59 детей на одну женщину.

Либеральный «Север», консервативный «Юг»

Отдельные американские политики, конечно, пытаются переломить ситуацию и пресечь воспитание молодежи в духе ненависти к собственной стране, происхождению, расе и «слишком традиционной» сексуальной ориентации.

К примеру, в январе 2022 года в немилость к американским либералам попал вновь избранный губернатор Вирджинии республиканец Гленн Янгкин, который первым же указом запретил преподавание «критической расовой теории» в образовательных учреждениях штата.

Подобная конфронтация между сторонниками консервативных и прогрессивных взглядов усиливает раскол в американском обществе. Не исключено, что в дальнейшем примеру Флориды последуют остальные республиканские штаты, что в очередной раз разделит Америку на условные части «Север» и «Юг», презирающие и ненавидящие друг друга.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.