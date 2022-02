Пока Белый дом разрывается между важнейшими внутри- и внешнеполитическими проблемами, республиканские штаты продолжают борьбу с последствиями деструктивной социальной политики демократов.

Теперь отличилась солнечная Флорида: 9 февраля на рассмотрение Палаты представителей штата республиканскими конгрессменами был вынесен законопроект, ограничивающий обсуждение сексуальных и гендерных вопросов в школах. Разумеется, билль мгновенно стал скандальным и вызвал волну возмущения в либеральных СМИ и массу дискуссий в социальных сетях.

С одной стороны — сторонники законопроекта, которые считают, что данная мера предоставит возможность родителям решать, как их детей будут воспитывать в школе. С другой — критики, для которых билль лишает защиты детей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и оказывает «беспрецедентное» давление на преподавателей.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает о скандале вокруг нового законопроекта штата Флорида, который фактически означает запрет пропаганды ЛГБТ в образовательных учреждениях.

Билль о родительских правах в сфере образования был разработан и представлен в Палате представителей Конгресса Флориды республиканцем Джо Хардингом.

24 января законопроект прошел нижнюю палату регионального Конгресса и был направлен в Сенат.

Согласно тексту документа, учителям в школах штата запрещается обсуждать тему ЛГБТ с учащимися, «не соответствующими по возрасту или уровню развития». В случае, если руководство школьного округа продолжает осуществлять пропаганду ЛГБТ среди детей, родители могут подать в суд и получить компенсацию.

Хардинг обосновывает необходимость наказывать учебные заведения за «сексуальное просвещение» тем, что мать и отец ребенка должны самостоятельно принимать решения, касающиеся его воспитания.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис, который планирует баллотироваться на пост президента в 2024 году и получил поддержку из-за защиты консервативных ценностей, заявил, что поддерживает билль Джо Хардинга:

ДеСантис уклонился от прямого ответа на вопрос, подпишет ли он законопроект в случае, если документ пройдет Сенат Флориды. Однако прямой ответ и не понадобился: судя по отношению губернатора к инициативе, билль будет подписан сразу же после одобрения его верхней палатой регионального Конгресса.

Риторика ДеСантиса вызвала возмущение среди прогрессивных американских политиков, гражданских активистов и продемократических СМИ. Противники инициативы заявили, что закон «направлен на угнетение представителей сексуальных меньшинств» и прозвали скандальный документ Don’t Say Gay («Не говори «гей»).

Предложение запретить ЛГБТ-пропаганду в школах Флориды было замечено на самом высоком уровне в Вашингтоне. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки в ходе брифинга 8 февраля заверила представителей прессы, что администрация США выступает против законопроекта, а также не упустила представившуюся возможность лишний раз осудить Республиканскую партию:

White House press sec. Jen Psaki calls Florida’s “Don’t Say Gay” legislation “cruel” and “harmful.” “It is certainly something that is not helping young people who are members of LGBTQI+ community who are already vulnerable, are already being bullied.” https://t.co/8mfiF8Owv0 pic.twitter.com/kV0ZvvNrUH

Чуть позже отреагировал сам Джо Байден и пообещал членам американского ЛГБТ-сообщества всеми средствами бороться против «ненавистного законопроекта»:

I want every member of the LGBTQI+ community — especially the kids who will be impacted by this hateful bill — to know that you are loved and accepted just as you are. I have your back, and my Administration will continue to fight for the protections and safety you deserve. https://t.co/OcAIMeVpHL