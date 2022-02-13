«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Елена Ханга

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стала телеведущая Елена Ханга.

С юных лет Елена советовалась по своим насущным вопросам с прославленной теннисисткой и телекомментатором Анной Дмитриевой. В возрасте восьми лет Ханга получила приглашение начать тренировки под руководством спортсменки. Когда Елена стала постарше, она советовалась с Анной Владимировной даже насчет отношений и, получив одобрение, обретала дополнительную уверенность в отношениях. Ханга обсуждала с Дмитриевой и журналистскую деятельность, и окончательное решение стать телеведущей программы «Про это» тоже приняла благодаря ее словам. Более того, Анна Владимировна была первым человеком, который узнал о рождении дочери Елены. Свою дочь Ханга назвала Елизаветой-Анной в честь прославленной теннисистки, ставшей для нее подругой и наставницей.

В конце 80-х годов прошлого века Ханга делала репортажи из США для культовой программы «Взгляд». Влада Листьева, Александра Любимова и Дмитрия Захарова она считала «мушкетерами». Больше всего ее восхищала та легкость, с которой Листьев жил и работал, несмотря на трудности, которые он ото всех скрывал. И, конечно, для всех телевизионщиков смерть Влада стала большим шоком.

«Мы до сих пор не знаем что произошло, можно догадываться, но официального заключения нет», — говорит об этом Ханга.

Единственным условием, при котором Елена Ханга вернется на федеральное телевидение, является возрождение некогда популярной программы «Принцип домино». Если Дмитрий Дибров со своими прямыми эфирами и звонками от зрителей был первопроходцем в этом направлении, то последним проектом, «унаследовавшим» эту особенность, был именно «Принцип домино».

А пока Ханга вполне комфортно чувствует себя на YouTube. В начале пандемии она пришла на эту платформу и начала заливать на свой канал интервью, которые были записаны через Instagram-эфиры. К Елене в «Хангость» охотно приходят звезды шоу-бизнеса и не только. Главная цель интервью для Ханги — постараться раскрыть человека с новой стороны. К примеру, недавно Никита Джигурда так разоткровенничался у нее в гостях, что рассказал о том, как заработал более 60 000 долларов на скандалах вокруг разводов и свадеб с Мариной Анисиной.