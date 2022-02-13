США готовят списки россиян для объявления санкций на фоне украинского кризиса

Вашингтон, 13 февраля. Белый дом ведет списки граждан России, против которых может ввести санкции. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Вашингтон готовит перечень представителей экономической элиты. Ограничения коснутся их «в случае эскалации на Украине», добавил Салливан.

США — не единственная страна, которая грозится ввести санкции против Москвы на фоне украинского кризиса. С подобными заявлениями выступают и государства Евросоюза.

Россия не раз отвергала все высказывания западных политиков о «вторжении» на Украину. Даже официальный Киев попросил США не нагнетать обстановку.