Салливан: США публикуют разведданные о ситуации на Украине, чтобы предотвратить войну

Вашингтон, 13 февраля. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объяснил СМИ, с какой целью США передают разведывательные данные о ситуации на Украине.

В воскресенье Белый дом прокомментировал СМИ публикацию данных разведки о ситуации вокруг Украины.

«США предают огласке свои разведданные по Украине в попытке предотвратить войну, не спровоцировать ее», — заявил прессе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Ранее Салливан сообщил, что США приняли решение о сокращении своего дипприсутствия на Украине в связи с ситуацией в стране.