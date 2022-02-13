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Салливан: США публикуют разведданные о ситуации на Украине, чтобы предотвратить войну

Армия
Салливан: США публикуют разведданные о ситуации на Украине, чтобы предотвратить войну
Global Look Press  /  Oliver Contreras/Keystone Press Agency

Вашингтон, 13 февраля. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объяснил СМИ, с какой целью США передают разведывательные данные о ситуации на Украине.

В воскресенье Белый дом прокомментировал СМИ публикацию данных разведки о ситуации вокруг Украины.

«США предают огласке свои разведданные по Украине в попытке предотвратить войну, не спровоцировать ее», — заявил прессе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Ранее Салливан сообщил, что США приняли решение о сокращении своего дипприсутствия на Украине в связи с ситуацией в стране.

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