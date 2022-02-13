Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 19:20
19:17
Экономика
Выплаты по беременности и родам перешли в ведение ПФР с 2022 года
19:11
Шоу-бизнес
Экс-директор Ротару Коняхина впервые на всю страну призналась, как «кинула» певицу на крупную сумму
19:09
Происшествия
Собутыльники убили жителя Новосибирска табуреткой напротив церкви и распродали его вещи
19:08
Видео
Патриотический фестиваль детского творчества «Журавли Победы» проходит в Москве
19:07
Армия
19FortyFive: учения ВМФ РФ с участием крейсеров «Атлант» стали предупреждением для НАТО
19:06
Общество
Ученый Беляков оценил вероятность россиян начать жить по 150 лет
19:05
Весь мир
Рэп-музыкант Даррел Брукс не признал вину в массовом убийстве
19:03
Шоу-бизнес
Беременная жена Константина Ивлева рассекретила пол будущего ребенка
19:03
Весь мир
Конгресс Флориды собирается запретить пропаганду ЛГБТ для школьников
19:02
Шоу-бизнес
Анна Седокова запустила кулинарное шоу на YouTube
Все новости

Полицейские Мурманска подарили детям подарки в рамках благотворительной акции

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 17:51
Общество
Полицейские Мурманска подарили детям подарки в рамках благотворительной акции
pixabay.com

Мурманск, 13 февраля. Сотрудники УМВД России по Мурманской области приняли участие во Всероссийской благотворительной акции «От сердца к сердцу». Ее ежегодно организует фонд «Милосердие детям».

Участники благотворительной акции исполняют желания малышей. Так, временно исполняющая обязанности начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова отправила восьмилетней девочке из Челябинска большой кукольный дом. А руководитель группы НЦБ Интерпола УМВД России по Мурманской области Кристина Шостак подарила малышке из Пермского края книги по анатомии человека.

Благотворительность и волонтерство развиваются по всей России. Так, в Вологде неравнодушные граждане помогают пожилым людям осваивать цифровые технологии. Проект реализует общественная организация «Созидание» при грантовой поддержке правительства Вологодской области и Фонда президентских грантов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Полицейские Мурманска подарили детям подарки в рамках благотворительной акции
полиция благотворительная акция хорошие новости россии
Комментировать