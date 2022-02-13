Автоэксперты рассказали, на каких машинах ездили политические лидеры СССР и России

Москва, 13 февраля. Последний российский император Николай II получил в подарок от князя Владимира Орлова французский автомобиль Delaunay-Bellevill. Спустя пять лет царь распорядился закупить пять авто марки Mercedes. Эксперты портала «Центральная служба новостей» рассказали, на каких автомобилях ездили политические лидеры прошлого.

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Владимир Ленин в основном ездил на бронированном Austin, также в его распоряжении были Turcat-Mery и Rolls-Royce Silver Ghost. Первым бронированным автомобилем в кремлевском гараже Иосифа Сталина оказался Packard Twelve, а в послевоенное время он пересел на отечественный ЗИС 115.

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Никита Хрущев передвигался на кабриолете ЗИЛ-111, Cadillac Fleetwood 75 и Renault Floride. Однако самым заядлым автомобилистом был Леонид Брежнев, собравшего коллекцию из 300 моделей. Самые эксклюзивные из них — Maserati Quattroporte, Mercedes-280 и Cadillac Eldorado.

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В ходе недавнего визита в Китай президент России Владимир Путин передвигался на отечественном лимузине Aurus Senat.