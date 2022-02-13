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Автоэксперты рассказали, на каких машинах ездили политические лидеры СССР и России

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 17:29
Экономика
Автоэксперты рассказали, на каких машинах ездили политические лидеры СССР и России
avtobus.spb.ru

Москва, 13 февраля. Последний российский император Николай II получил в подарок от князя Владимира Орлова французский автомобиль Delaunay-Bellevill. Спустя пять лет царь распорядился закупить пять авто марки Mercedes. Эксперты портала «Центральная служба новостей» рассказали, на каких автомобилях ездили политические лидеры прошлого.

Автоэксперты рассказали, на каких машинах ездили политические лидеры СССР и России
wikipedia.org / Public Domain

Владимир Ленин в основном ездил на бронированном Austin, также в его распоряжении были Turcat-Mery и Rolls-Royce Silver Ghost. Первым бронированным автомобилем в кремлевском гараже Иосифа Сталина оказался Packard Twelve, а в послевоенное время он пересел на отечественный ЗИС 115.

Автоэксперты рассказали, на каких машинах ездили политические лидеры СССР и России
wikipedia.org / Bundesarchiv, Bild 183-R80329 / CC-BY-SA 3.0

Никита Хрущев передвигался на кабриолете ЗИЛ-111, Cadillac Fleetwood 75 и Renault Floride. Однако самым заядлым автомобилистом был Леонид Брежнев, собравшего коллекцию из 300 моделей. Самые эксклюзивные из них — Maserati Quattroporte, Mercedes-280 и Cadillac Eldorado.

Автоэксперты рассказали, на каких машинах ездили политические лидеры СССР и России
wikipedia.org / CC BY-SA 4.0, А. Т. Бормотов

В ходе недавнего визита в Китай президент России Владимир Путин передвигался на отечественном лимузине Aurus Senat.

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Все новости / Экономика / Автоэксперты рассказали, на каких машинах ездили политические лидеры СССР и России
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