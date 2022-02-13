Избрание премьера и заседание Военного комитета — что произошло в Ливии с 7 по 13 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 7 по 13 февраля 2022 года.

Избрание Фатхи Башаги главой правительства

Палата представителей на заседании в четверг, 10 февраля, избрала экс-главу МВД триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башагу на пост премьер-министра. За решение проголосовало большинство депутатов.

Позже глава Управления по делам президиума Палаты представителей Авад аль-Фитури вручил Башаге мандат на формирование исполнительной власти. Новый состав кабмина огласят в течение двух недель.

В ночь на 11 февраля назначенный премьер по прибытии в Триполи провел пресс-конференцию. Он подтвердил намерение работать на благо всех ливийцев и пообещал тесно сотрудничать с Палатой представителей и Высшим государственным советом.

«Наши отношения со всеми странами будут основываться на взаимном уважении, взаимодействии и постоянной координации во всех областях, особенно в сфере безопасности», — заявил Башага.

Ливийская национальная армия (ЛНА) поддержала решение парламента поручить Фатхи Башаге формирование кабмина. Руководство вооруженных сил высказало пожелание, чтобы новая исполнительная власть более активно сотрудничала с армией и службами безопасности.

Одобрение выбору депутатов также выразили многие объединения и ведомства внутри страны. Среди них — Альянс национальных сил, администрация муниципалитета Бенгази, Верховный совет племен варфалла, а также шейхи и представители гражданского общества Мисураты.

Общественники надеются на укрепление стабильности при новом главе правительства. В заявлениях учреждений содержится призыв к международному сообществу не вмешиваться во внутренние дела североафриканского государства.

Однако ООН продолжает поддерживать главу нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибу, мандат которого истек 24 декабря 2021 года.

«Мы видели сообщения о назначении еще одного премьер-министра. Наша позиция осталась неизменной», — заявил в четверг пресс-секретарь организации Стефан Дюжаррик.

Заседание Совместного военного комитета «5+5»

В среду, 9 февраля, состоялась встреча Совместного военного комитета «5+5» (СВК) в присутствии специального советника Генерального секретаря ООН Стефани Уильямс. Заседание прошло в городе Сирт.

Участники обсудили усилия комитета по активизации плана действий по выводу наемников из страны, который подписали в октябре 2021 года. Также рассмотрен вопрос об открытии дороги, связывающей города Абу Курайн и Аль-Джуфра, рассказал генерал-майор ЛНА Фарадж ас-Саусаа.

«Я подтвердила готовность ООН и международных партнеров предоставить необходимую техническую поддержку и опыт СВК посредством присутствия на местах группы по наблюдению за прекращением огня», — сообщила Уильямс у себя в Twitter.

2/1 سررت للغاية بعودتي إلى مدينة سرت اليوم للقاء أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). ناقشنا جهود اللجنة في تفعيل خطة العمل التي تم التوقيع عليها في أكتوبر الماضي. وأثنيتُ على التقدم المحرز في إطلاق سراح المحتجزين وجهود اللجنة وخطتها لإعادة فتح طريق أبو قرين والجفرة. pic.twitter.com/XDqX2xZk0z — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) February 9, 2022

Покушение на главу ПНЕ

В ночь на четверг, 10 февраля, глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба пережил покушение. По сообщениям СМИ, неизвестные боевики открыли огонь по автомобилю бывшего премьера.

В результате инцидента пострадавших нет. Злоумышленники скрылись с места происшествия.

Однако наблюдатели считают, что покушение является постановкой, организованной соратниками политика. Цель инсценировки состоит в том, чтобы напомнить об опальном премьере накануне избрания нового главы правительства.

В среду вечером окружение Дабибы провело митинг в его поддержку в центре Триполи. Но мероприятие провалилось, поскольку желающими участвовать в демонстрации оказались единицы. Сам «виновник торжества» отказался выступать с запланированной речью на практически пустой площади и поспешил вернуться домой.

Происшествия

Во вторник и среду, 8 и 9 февраля, в Аз-Завии на западе страны произошли вооруженные столкновения. Конфликт возник между местными группировками, боровшимися за контроль над контрабандой топлива.

В результате перестрелок нанесен ущерб государственной и частной собственности. Серьезно повреждена городская электростанция, три энергоблока выведены из строя.

В воскресенье, 13 февраля, жители Триполи раскритиковали ПНЕ в связи с возникшим дефицитом бытового газа. Граждане третий день подряд стоят в огромных очередях, чтобы получить топливо. Властей призвали решить проблему и объяснить причины.

Бурное негодование со стороны ливийцев в начале недели вызвал инцидент в городе Шаххат на северо-востоке страны, где неизвестные вандалы напали на археологические памятники. Разгрому подверглись античные статуи без голов, размещенные перед зданием Управления древностями. Разрушение древнего наследия назвали террористическими действиями.

В западный регион прибыла новая партия лояльных Турции наемников. Группа состоит из 150 боевиков. Об этом сообщила во вторник, 8 февраля, Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

Политика

Палата представителей на заседании в понедельник, 7 февраля, заявила, что президентские и парламентские выборы в 2022 году не состоятся. На подготовку к общенациональному плебисциту уйдет как минимум 14 месяцев.

Спустя три дня депутаты большинством голосов приняли поправку к конституционной декларации. Инициатива призвана разрешить политический кризис и позволит осуществить избирательный процесс после внесения соответствующих изменений в основной закон и проведения по ним референдума.

Ассоциация адвокатов Ливии осудила ПНЕ за вмешательство в законодательство страны. Согласно заявлению юристов, кабмин пытается отсрочить проведение избирательного процесса, чтобы остаться у власти.

Генеральный секретарь Совета арабского экономического единства (САЭЕ) Мухаммади ан-Най объявил, что Ливия восстановила свое членство в организации. По его словам, совет намерен сыграть основную роль в стабилизации страны.

Федерация бизнесменов и работодателей Судана и Генеральный союз торгово-промышленных и сельскохозяйственных палат Ливии подписали меморандум о взаимопонимании с целью развития сотрудничества между двумя государствами. Соглашение включает создание суданско-ливийской экономической палаты и программы по содействию торгового обмена.

Экономика

Центральный банк Ливии в четверг, 10 февраля, запустил платформу электронной коммерции. Проект направлен на развитие цифровых платежей и повышение качества банковских услуг.

Министр нефти и газа ПНЕ Мухаммад Аун сообщил, что российское ПАО «Татнефть» обнаружило сырье на одном из трех выделенных ему блоков на территории африканской страны. Компания находится в процессе разработки и завершения буровых работ.

شركة #تات نفط للتنقيب والإنتاج الروسية تكتشف حقل نفط ضمن الحقول المخصصة لها في #ليبيا، والتي أعلنت في أكتوبر الماضي عودتها لاستكمال عمليات الحفر وتطوير الحقول الخاصة بها#أبعاد #روسيا pic.twitter.com/HtmFyGbp9I — أبعاد (@abaadnews_ly) February 10, 2022

Алжирская Sonatrach в четверг, 10 февраля, подписала меморандум о взаимопонимании с Национальной нефтяной корпорацией (ННК) Ливии. Соглашение подразумевает скорое возобновление разработки открытых месторождений.