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Избрание премьера и заседание Военного комитета — что произошло в Ливии с 7 по 13 февраля

Весь мир
Избрание премьера и заседание Военного комитета — что произошло в Ливии с 7 по 13 февраля
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Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 7 по 13 февраля 2022 года.

 

Избрание Фатхи Башаги главой правительства

Палата представителей на заседании в четверг, 10 февраля, избрала экс-главу МВД триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башагу на пост премьер-министра. За решение проголосовало большинство депутатов.

Позже глава Управления по делам президиума Палаты представителей Авад аль-Фитури вручил Башаге мандат на формирование исполнительной власти. Новый состав кабмина огласят в течение двух недель.

В ночь на 11 февраля назначенный премьер по прибытии в Триполи провел пресс-конференцию. Он подтвердил намерение работать на благо всех ливийцев и пообещал тесно сотрудничать с Палатой представителей и Высшим государственным советом.

«Наши отношения со всеми странами будут основываться на взаимном уважении, взаимодействии и постоянной координации во всех областях, особенно в сфере безопасности», — заявил Башага.

Ливийская национальная армия (ЛНА) поддержала решение парламента поручить Фатхи Башаге формирование кабмина. Руководство вооруженных сил высказало пожелание, чтобы новая исполнительная власть более активно сотрудничала с армией и службами безопасности.

Одобрение выбору депутатов также выразили многие объединения и ведомства внутри страны. Среди них — Альянс национальных сил, администрация муниципалитета Бенгази, Верховный совет племен варфалла, а также шейхи и представители гражданского общества Мисураты.

Общественники надеются на укрепление стабильности при новом главе правительства. В заявлениях учреждений содержится призыв к международному сообществу не вмешиваться во внутренние дела североафриканского государства.

Однако ООН продолжает поддерживать главу нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибу, мандат которого истек 24 декабря 2021 года.

«Мы видели сообщения о назначении еще одного премьер-министра. Наша позиция осталась неизменной», — заявил в четверг пресс-секретарь организации Стефан Дюжаррик.

 

Заседание Совместного военного комитета «5+5»

В среду, 9 февраля, состоялась встреча Совместного военного комитета «5+5» (СВК) в присутствии специального советника Генерального секретаря ООН Стефани Уильямс. Заседание прошло в городе Сирт.

Участники обсудили усилия комитета по активизации плана действий по выводу наемников из страны, который подписали в октябре 2021 года. Также рассмотрен вопрос об открытии дороги, связывающей города Абу Курайн и Аль-Джуфра, рассказал генерал-майор ЛНА Фарадж ас-Саусаа.

«Я подтвердила готовность ООН и международных партнеров предоставить необходимую техническую поддержку и опыт СВК посредством присутствия на местах группы по наблюдению за прекращением огня», — сообщила Уильямс у себя в Twitter.

 

Покушение на главу ПНЕ

В ночь на четверг, 10 февраля, глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба пережил покушение. По сообщениям СМИ, неизвестные боевики открыли огонь по автомобилю бывшего премьера.

В результате инцидента пострадавших нет. Злоумышленники скрылись с места происшествия.

Однако наблюдатели считают, что покушение является постановкой, организованной соратниками политика. Цель инсценировки состоит в том, чтобы напомнить об опальном премьере накануне избрания нового главы правительства.

В среду вечером окружение Дабибы провело митинг в его поддержку в центре Триполи. Но мероприятие провалилось, поскольку желающими участвовать в демонстрации оказались единицы. Сам «виновник торжества» отказался выступать с запланированной речью на практически пустой площади и поспешил вернуться домой.

 

Происшествия

Во вторник и среду, 8 и 9 февраля, в Аз-Завии на западе страны произошли вооруженные столкновения. Конфликт возник между местными группировками, боровшимися за контроль над контрабандой топлива.

В результате перестрелок нанесен ущерб государственной и частной собственности. Серьезно повреждена городская электростанция, три энергоблока выведены из строя.

В воскресенье, 13 февраля, жители Триполи раскритиковали ПНЕ в связи с возникшим дефицитом бытового газа. Граждане третий день подряд стоят в огромных очередях, чтобы получить топливо. Властей призвали решить проблему и объяснить причины.

Бурное негодование со стороны ливийцев в начале недели вызвал инцидент в городе Шаххат на северо-востоке страны, где неизвестные вандалы напали на археологические памятники. Разгрому подверглись античные статуи без голов, размещенные перед зданием Управления древностями. Разрушение древнего наследия назвали террористическими действиями.

В западный регион прибыла новая партия лояльных Турции наемников. Группа состоит из 150 боевиков. Об этом сообщила во вторник, 8 февраля, Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

 

Политика

Палата представителей на заседании в понедельник, 7 февраля, заявила, что президентские и парламентские выборы в 2022 году не состоятся. На подготовку к общенациональному плебисциту уйдет как минимум 14 месяцев.

Спустя три дня депутаты большинством голосов приняли поправку к конституционной декларации. Инициатива призвана разрешить политический кризис и позволит осуществить избирательный процесс после внесения соответствующих изменений в основной закон и проведения по ним референдума.

Ассоциация адвокатов Ливии осудила ПНЕ за вмешательство в законодательство страны. Согласно заявлению юристов, кабмин пытается отсрочить проведение избирательного процесса, чтобы остаться у власти.

Генеральный секретарь Совета арабского экономического единства (САЭЕ) Мухаммади ан-Най объявил, что Ливия восстановила свое членство в организации. По его словам, совет намерен сыграть основную роль в стабилизации страны.

Федерация бизнесменов и работодателей Судана и Генеральный союз торгово-промышленных и сельскохозяйственных палат Ливии подписали меморандум о взаимопонимании с целью развития сотрудничества между двумя государствами. Соглашение включает создание суданско-ливийской экономической палаты и программы по содействию торгового обмена.

 

Экономика

Центральный банк Ливии в четверг, 10 февраля, запустил платформу электронной коммерции. Проект направлен на развитие цифровых платежей и повышение качества банковских услуг.

Министр нефти и газа ПНЕ Мухаммад Аун сообщил, что российское ПАО «Татнефть» обнаружило сырье на одном из трех выделенных ему блоков на территории африканской страны. Компания находится в процессе разработки и завершения буровых работ.

Алжирская Sonatrach в четверг, 10 февраля, подписала меморандум о взаимопонимании с Национальной нефтяной корпорацией (ННК) Ливии. Соглашение подразумевает скорое возобновление разработки открытых месторождений.

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