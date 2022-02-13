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Анна Калашникова рассчитывает вернуть возлюбленного с помощью ребенка

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 17:15
Шоу-бизнес
Анна Калашникова рассчитывает вернуть возлюбленного с помощью ребенка
instagram.com  /  @annakalash

Москва, 13 февраля. Бывшая возлюбленная певца Прохора Шаляпина Анна Калашникова должна была выйти замуж за своего нового избранника Ивана Семенова, но они расстались. Теперь знаменитость ждет появления их совместного ребенка от суррогатной матери, который, по ее мнению, должен спасти отношения родителей.

Личная жизнь 37-летней Калашниковой никак не может наладиться после громкого разрыва с популярным исполнителем. Недавно телеведущая понадеялась, что наконец обрела счастье рядом с новым возлюбленным, который был готов строить семью. Однако, как считает певица, злые языки сделали все, чтобы их развести, и у них это получилось. Единственной надеждой звезды наладить отношения с женихом остался их ребенок, которого в ближайшее время родит суррогатная мать.

«Наша сурмама должна родить со дня на день. И я прямо очень жду, когда уже все решится. Так получилось, что у нас с Иваном были очень сложные отношения, отчасти еще и из-за этой истории, но и по ряду других причин. И я впала в такую серьезную депрессию. Я практически не спала, не ела, очень сильно похудела, и я немножко отдалилась и от этой мамы, и от других проблем», — откровенно рассказала знаменитость в интервью Teleprogramma.pro.

Она добавила, что по-прежнему испытывает сильные чувства к Семенову и уверена в его любви. По мнению Калашниковой, ребенок сможет их заставить забыть все прежние обиды.

Ранее бывший избранник телеведущей Прохор Шаляпин поддержал молодого культуриста Сергея Бойцова, который развелся с состоятельной женой Викторией Демидовой. Певец дал совет зрелым и богатым женщинам, с кем им следует строить отношения.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анна Калашникова рассчитывает вернуть возлюбленного с помощью ребенка
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