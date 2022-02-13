Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 17:49
17:49
Общество
Сын Шахназарова прокомментировал сообщение о судебном разбирательстве режиссера с дочерью
17:47
Политика
Посол России Борисенко сообщил об активном наращивании связей между Москвой и Каиром
17:46
Олимпийские игры 2022
Большунов поблагодарил лыжников и тренеров сборной России после победы в эстафете на ОИ
17:46
Весь мир
Ирак планирует увеличить число танковых бригад за счет новых контрактов с Россией
17:45
Общество
Врач-диетолог Соломатина указала на пользу какао и зеленого чая при похудении
17:44
Наука
Найденный в янтаре таракан возрастом 100 миллионов лет мог вести дневной образ жизни
17:43
Олимпийские игры 2022
Конькобежка Голикова завоевала бронзу Олимпиады в Пекине на дистанции 500 метров
17:43
Общество
Врач-терапевт Голубкова рекомендовала принимать магний и кальций для восстановления ногтей
17:40
Политика
Дипмиссия России в Швеции отказалась комментировать слова Татаринцева о санкциях
17:39
Спорт
Проявили себя бойцами: лыжник Петухов гордится «золотом» россиян в эстафете на Олимпиаде
Все новости

Ливия и Пакистан договорились активизировать торгово-экономические отношения

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 17:18
Весь мир
Ливия и Пакистан договорились активизировать торгово-экономические отношения
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 13 февраля. Заместитель главы руководящего комитета Ливийской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты Наджи Абу Джалал встретился с послом Пакистана в Ливии Рашидом Джавадом.

В ходе переговоров достигнуто соглашение об обмене коммерческой информацией, сообщается в заявлении пресс-службы учреждения. Стороны договорились изучить возможности для активизации связей и мотивировать представителей компаний и бизнесменов к обмену визитами.

Пакистанский посол подтвердил намерение Исламабада укреплять экономические отношения с североафриканским государством, особенно в сферах торговли и предоставления услуг. По его словам, Торгово-промышленная и сельскохозяйственная палата может сыграть ключевую роль в развитии взаимодействия двух стран.

Рашид Джавад в прошлом году встречался с министром внутренних дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Халедом Мазеном. Стороны рассмотрели упрощение процедур въезда пакистанских рабочих в североафриканскую страну и сотрудничество в сфере безопасности.

В начале февраля Генеральный союз торгово-промышленных и сельскохозяйственных палат Ливии подписал соглашение с Федерацией бизнесменов и работодателей Судана о создании совместной экономической палаты. Договор включает программу по содействию торговли между государствами.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Ливия и Пакистан договорились активизировать торгово-экономические отношения
ливия пакистан
Комментировать