Ливия и Пакистан договорились активизировать торгово-экономические отношения

Триполи, 13 февраля. Заместитель главы руководящего комитета Ливийской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты Наджи Абу Джалал встретился с послом Пакистана в Ливии Рашидом Джавадом.

В ходе переговоров достигнуто соглашение об обмене коммерческой информацией, сообщается в заявлении пресс-службы учреждения. Стороны договорились изучить возможности для активизации связей и мотивировать представителей компаний и бизнесменов к обмену визитами.

Пакистанский посол подтвердил намерение Исламабада укреплять экономические отношения с североафриканским государством, особенно в сферах торговли и предоставления услуг. По его словам, Торгово-промышленная и сельскохозяйственная палата может сыграть ключевую роль в развитии взаимодействия двух стран.

Рашид Джавад в прошлом году встречался с министром внутренних дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Халедом Мазеном. Стороны рассмотрели упрощение процедур въезда пакистанских рабочих в североафриканскую страну и сотрудничество в сфере безопасности.

В начале февраля Генеральный союз торгово-промышленных и сельскохозяйственных палат Ливии подписал соглашение с Федерацией бизнесменов и работодателей Судана о создании совместной экономической палаты. Договор включает программу по содействию торговли между государствами.