Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 17:49
17:49
Общество
Сын Шахназарова прокомментировал сообщение о судебном разбирательстве режиссера с дочерью
17:47
Политика
Посол России Борисенко сообщил об активном наращивании связей между Москвой и Каиром
17:46
Олимпийские игры 2022
Большунов поблагодарил лыжников и тренеров сборной России после победы в эстафете на ОИ
17:46
Весь мир
Ирак планирует увеличить число танковых бригад за счет новых контрактов с Россией
17:45
Общество
Врач-диетолог Соломатина указала на пользу какао и зеленого чая при похудении
17:44
Наука
Найденный в янтаре таракан возрастом 100 миллионов лет мог вести дневной образ жизни
17:43
Олимпийские игры 2022
Конькобежка Голикова завоевала бронзу Олимпиады в Пекине на дистанции 500 метров
17:43
Общество
Врач-терапевт Голубкова рекомендовала принимать магний и кальций для восстановления ногтей
17:40
Политика
Дипмиссия России в Швеции отказалась комментировать слова Татаринцева о санкциях
17:39
Спорт
Проявили себя бойцами: лыжник Петухов гордится «золотом» россиян в эстафете на Олимпиаде
Все новости

Президент Египта призвал активизировать международные усилия по защите морей и океанов
Весь мир
Президент Египта призвал активизировать международные усилия по защите морей и океанов
wikipedia.org  /  Hildenbrand / MSC / CC BY 3.0 de

Каир, 13 февраля. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал активизировать международные усилия по защите морей и океанов от негативных последствий изменения климата. Об этом сообщает издание «Ахрам».

Глава республики выступил с таким заявлением на саммите «Один океан», который проходил во французском портовом городе Брест с 9 по 11 февраля.

«Международные усилия по преодолению этих последствий для морей и океанов в настоящее время все еще не достигли ожидаемого уровня», — сказал Ас-Сиси.

Президент добавил, что Египет во время своего председательства на Конференции ООН по изменению климата (КС27) планирует призвать мир к сохранению устойчивости и разнообразия морской жизни. Заседание должно состояться в ноябре 2022 года в курортном городе Шарм-эш-Шейх на Красном море.

КС27 станет свидетелем конструктивного диалога по этому вопросу с целью достижения амбициозных результатов и разработки инициатив, основанных на итогах Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по океану, которая пройдет в Португалии в июне.

«Заседание в Шарм-эш-Шейхе направлено на выработку мер по смягчению последствий изменения климата на морях и океанах и мобилизацию финансирования, необходимого развивающимся странам Африки для осуществления этих усилий», — подытожил Ас-Сиси.

Египет проведет 27-ю сессию Конференции ООН по изменению климата в 2022 году. Глава республики призвал развитые страны выполнить обещание и предоставить государствам 100 миллиардов долларов для ликвидации негативных последствий глобального потепления.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Президент Египта призвал активизировать международные усилия по защите морей и океанов
египет изменение климата кс27
Комментировать