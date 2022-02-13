Президент Египта призвал активизировать международные усилия по защите морей и океанов

Каир, 13 февраля. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал активизировать международные усилия по защите морей и океанов от негативных последствий изменения климата. Об этом сообщает издание «Ахрам».

Глава республики выступил с таким заявлением на саммите «Один океан», который проходил во французском портовом городе Брест с 9 по 11 февраля.

«Международные усилия по преодолению этих последствий для морей и океанов в настоящее время все еще не достигли ожидаемого уровня», — сказал Ас-Сиси.

Президент добавил, что Египет во время своего председательства на Конференции ООН по изменению климата (КС27) планирует призвать мир к сохранению устойчивости и разнообразия морской жизни. Заседание должно состояться в ноябре 2022 года в курортном городе Шарм-эш-Шейх на Красном море.

КС27 станет свидетелем конструктивного диалога по этому вопросу с целью достижения амбициозных результатов и разработки инициатив, основанных на итогах Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по океану, которая пройдет в Португалии в июне.

«Заседание в Шарм-эш-Шейхе направлено на выработку мер по смягчению последствий изменения климата на морях и океанах и мобилизацию финансирования, необходимого развивающимся странам Африки для осуществления этих усилий», — подытожил Ас-Сиси.

Египет проведет 27-ю сессию Конференции ООН по изменению климата в 2022 году. Глава республики призвал развитые страны выполнить обещание и предоставить государствам 100 миллиардов долларов для ликвидации негативных последствий глобального потепления.