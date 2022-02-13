Глава Росгвардии Золотов поздравил российских лыжников с победой на Олимпиаде

Москва, 13 февраля. Высокая техника и мастерство помогли российским лыжникам завоевать награду наивысшей пробы на ОИ-2022 в Пекине, заявил генерал армии, директор Росгвардии Виктор Золотов.

В эстафете 4х10 километров принимали участие три офицера Росгвардии: Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Вместе с Алексеем Червоткиным они выиграли золотую медаль в данной дисциплине.

«Российские лыжники в очередной раз продемонстрировали самоотдачу, проявили волю к победе», — приводит пресс-служба Росгвардии слова Золотова.

Большунов, Устюгов и Спицов являются инструкторами спортивной команды национальной гвардии, передает сайт «360». Российские олимпийцы 13 февраля порадовали болельщиков множеством медалей. Кроме золота лыжников в копилке России появилось серебро шорт-трекиста Константина Ивлиева, а также бронза биатлониста Эдуарда Латыпова за гонку преследования.

В активе сборной России, выступающей под флагом ОКР, 16 медалей. Национальная команда находится на 7-м месте в общем медальном зачете.