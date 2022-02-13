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Lexus LC500 стал самым невостребованным автомобилем в России

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 17:15
Экономика
Lexus LC500 стал самым невостребованным автомобилем в России
lexus.ru  /  Lexus

Москва, 13 февраля. Японские автомобили всегда ассоциировались у россиян с такими понятиями, как качество и надежность, однако не все модели из Страны восходящего солнца вызывали интерес. Одним из самых невостребованных оказался Lexus LC500, пишет «Российская газета».

Статистика за 2021 год показала, что это спорткупе было самым непопулярным на отечественном рынке. Lexus LC500 обладает выраженной азиатской внешностью, разноширокими шинами и оборудован пятилитровым двигателем. Цена машины превышает 10 млн рублей, и лишь десять россиян решились ее приобрести.

Вторую-третью позиции с точки зрения худших продаж разделили Subaru STI и Infiniti Q50 (по 12 экземпляров).

Toyota Land Cruiser Prado ранее стала лидером рейтинга автомобилей для возрастных водителей.

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автомобили рейтинг авторынок Lexus LC500
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