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Политик Бердичевский сообщил о возвращении всех автомобилей ОБСЕ в ДНР

Политика
Политик Бердичевский сообщил о возвращении всех автомобилей ОБСЕ в ДНР
wikipedia.org  /  Kaihsu Tai / CC BY-SA 3.0

Донецк, 13 февраля. Донецкий офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ проводил не эвакуацию, а ротацию. С таким заявлением выступил глава комитета Народного совета ДНР по внешней политике Владислав Бердичевский.

Недавно появилась информация, что американские представители миссии ОБСЕ уезжают из Донецка.

«Сегодня у ОБСЕ была намечена ротация сотрудников. Сейчас вернулось столько же машин ОБСЕ с сотрудниками, сколько и выезжало утром — шесть. Поэтому пока ничего не поменялось, миссия работает в прежнем режиме», — заявил Бердичевский Донецкому агентству новостей.

В Сети были опубликованы кадры, на которых видно, как шесть автомобилей мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецкой Народной Республике пересекли линию разграничения. По словам Бердичевского, офис СММ ОБСЕ продолжает работать.

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